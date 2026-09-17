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CONFLICTO EN RÍO DE JANEIRO

Vasco da Gama pedirá jugar con Boca en el Maracaná y podría acudir a la Justicia para lograrlo

Vasco da Gama no puede usar São Januário ante Boca por no llegar al aforo de Conmebol. Buscará el Maracaná e irá a la Justicia si es necesario.

Vasco da Gama pedirá jugar con Boca en el Maracaná y podría acudir a la Justicia para lograrlo

El cruce de semifinales de la Copa Sudamericana entre Boca Juniors y Vasco da Gama sumó un capítulo de alta tensión fuera de la cancha. La dirigencia del conjunto brasileño no podrá disputar el encuentro de vuelta en su reducto habitual, el estadio São Januário, debido a que la cancha no cumple con los requisitos mínimos de capacidad exigidos por la Conmebol para una instancia de estas características. Frente a este impedimento reglamentario, la cúpula del Gigante de la Colina solicitará mudar el partido al mítico Estadio Maracaná y analiza recurrir a la vía judicial en caso de recibir una negativa.

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(Foto: Reuters)

El problema radica estrictamente en la infraestructura del feudo del barrio de Vasco da Gama. El equipo carioca viene de eliminar en su casa a Independiente Santa Fe en la ronda previa, pero las exigencias del organismo continental se elevan para el penúltimo escalón de la competición. La Conmebol establece un aforo mínimo de 30.000 espectadores para albergar semifinales, cifra que supera ampliamente las 20.419 localidades con las que cuenta actualmente São Januário.

Por qué la sede del partido entre Vasco da Gama y Boca en Río de Janeiro genera polémica

Ante la imposibilidad de actuar en su escenario natural durante la semana del 20 de octubre, la dirigencia del Cruzmaltino apunta a mudar la localía al histórico estadio que albergó las finales de las Copas del Mundo de 1950 y 2014. Sin embargo, la gestión se anticipa compleja. En caso de que Flamengo y Fluminense —administradores del recinto— rechacen ceder la cancha, Vasco contempla realizar una presentación ante los Tribunales para obligar el préstamo del inmueble.

A esta disputa legal se le añade una eventual superposición de calendario: si Flamengo logra sellar su clasificación a las semifinales de la Copa Libertadores, deberá disputar su encuentro de vuelta como local exactamente esa misma semana. Ante este posible escenario cruzado, la cúpula directiva de Vasco baraja la opción de pedir autorización para instalar tribunas tubulares en São Januário y así intentar alcanzar el piso del aforo. Como alternativa secundaria de relocalización aparece el estadio Nilton Santos, propiedad de Botafogo, dado que el Fogao quedó eliminado de la Sudamericana en octavos ante Cienciano y el recinto no presenta conflictos de agenda.

Cómo es el antecedente de Boca jugando una definición en el Maracaná

Para la delegación argentina, un eventual traslado al Maracaná implica un escenario con recuerdos sumamente amargos en la memoria reciente. El estadio carioca fue la sede donde Boca disputó la final de la Copa Libertadores 2023 frente a Fluminense, jornada realizada el 4 de noviembre de aquel año en la que el equipo conducido por Jorge Almirón cayó por 2-1 en el tiempo suplementario, quedando a las puertas de alzar su ansiado séptimo trofeo continental.

En esta oportunidad, será Vasco da Gama quien se ponga en el camino del club de la Ribera en la búsqueda de acceder a una nueva definición internacional. Ya sea sobre el césped del Maracaná, en el sintético de Botafogo o bien con una habilitación de emergencia en São Januário, la revancha de la llave se perfila envuelta en un marco de incertidumbre organizativa en Río de Janeiro.

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