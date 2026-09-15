Bombazo en la selección argentina: Lionel Messi tendrá su despedida en el Monumental

“A todos los hinchas de la selección argentina, a todos los argentinos y argentinas, quiero comunicarles de que después de una charla que hemos tenido con el técnico de la Selección Mayor, Lionel Scaloni, hemos tomado la decisión de invitar al mejor jugador del mundo, al emblema de nuestra Selección, a nuestro capitán, Lionel Andrés Messi, para que pueda tener la despedida que realmente se merece el día 6 de octubre acá en la Argentina", expresó Tapia en un video publicado en la cuenta de X de la AFA.

"Luego de haber recibido la aceptación de Lionel, invitar a todos los campeones del mundo que participaron con él en el Mundial de Qatar para que con sus familias lo acompañen en el partido, que va a ser inolvidable. A ver el último tango del mejor jugador del mundo”, concluyó Tapia.

La lista de convocados de la selección argentina

La convocatoria de la selección argentina quedó conformada por 30 futbolistas. En el arco estarán Emiliano Martínez, del Chelsea; Juan Musso, del Atlético de Madrid; y Gerónimo Rulli, del Manchester City.

En la defensa fueron citados Agustín Giay, del Palmeiras; Leonardo Balerdi, de la Roma; Cristian Romero, del Atlético de Madrid; Lisandro Martínez, del Manchester United; Juan Foyth, del Villarreal; Facundo Medina, del Bayer Leverkusen; Nicolás Tagliafico, del Olympique Lyon; y Román Vega, del Zenit.

El mediocampo estará integrado por Valentín Barco, del Chelsea; Giovani Lo Celso, del Betis; Exequiel Palacios, del Ipswich Town; Rodrigo De Paul, del Inter Miami; Nicolás Paz, del Como; Enzo Fernández, del Manchester City; y Alexis Mac Allister, del Liverpool.

En el ataque aparecen Franco Mastantuono, de la Fiorentina; Matías Soulé, de la Roma; Giuliano Simeone, del Atlético de Madrid; Nicolás González, de la Juventus; Gianluca Prestianni, del Benfica; José Manuel López, del Palmeiras; Santiago Castro, de la Roma; Julián Álvarez, del Atlético de Madrid; Lautaro Martínez, del Internazionale; y Lionel Messi, del Inter Miami.

El cronograma de los próximos partidos

El calendario quedó establecido de la siguiente manera:

30 de septiembre: Argentina enfrentará a Bolivia en el estadio Mario Alberto Kempes, en Córdoba.

Argentina enfrentará a Bolivia en el estadio Mario Alberto Kempes, en Córdoba. 3 de octubre: la Albiceleste jugará ante Burkina Faso en el estadio Monumental, en Buenos Aires.

la Albiceleste jugará ante Burkina Faso en el estadio Monumental, en Buenos Aires. 6 de octubre: Argentina cerrará la serie frente a Benín en el estadio Monumental, donde Messi tendrá su despedida de la selección.

Las sanciones que condicionarán los amistosos

La selección deberá disputar estos encuentros con restricciones en la cantidad de público como consecuencia de una sanción impuesta por la FIFA tras los incidentes registrados durante el Mundial. El primer partido tendrá un aforo limitado al 50%, mientras que la situación correspondiente al segundo encuentro todavía está en suspenso.

Además, el equipo no podrá contar con los jugadores suspendidos Leandro Paredes, que debe cumplir 10 fechas, Nahuel Molina, con 7, Roberto Ayala, del cuerpo técnico, con 3, y Thiago Almada, con 1.

También fueron invitados los campeones del mundo que compartieron el plantel con Messi en Qatar para que asistan junto a sus familias. (Foto: FIFA)

Cómo se computarán las suspensiones

La AFA informó que los tres encuentros tendrán la categoría de amistosos Clase A. Esta condición permitirá que los futbolistas sancionados comiencen a cumplir las fechas de suspensión durante esta serie de partidos.

En algunos casos, como los de Thiago Almada y Roberto Ayala, podrían completar sus respectivas sanciones durante esta ventana internacional.