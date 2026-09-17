Revolución en la Fórmula 2: Nico Varrone se desvinculó de su equipo con un emotivo mensaje

Tras su salida de Van Amersfoort Racing, Varrone todavía no confirmó cuál será su próximo destino. El argentino mantiene conversaciones vinculadas a su futuro deportivo. La próxima fecha de la F2 será en Bakú, Azerbaiyán, del 24 al 26 de septiembre.

"Espero pronto contarles muy pronto sobre mi futuro", cierra su mensaje el piloto argentino.

Varrone: "Gracias eternas por el aguante"

Son las últimas palabras de su emotivo mensaje. Agregado con un emoji de la bandera argentina. Varrone llegó a la Fórmula 2 con una fuerte expectativa para los fierreros argentinos. Casi con una proyección comparable a la que tenía Franco Colapinto cuando estaba también en la categoría puente para el salto a la Fómula 1.

Por eso, su llegada a la categoría previa fue una gran noticia. Que ahora queda en un compás de espera. Es que Nicolás Varrone decidió ponerle punto final a su vínculo con Van Amersfoort Racing y no continuará compitiendo con el equipo en la Fórmula 2. La determinación se conoce cuando todavía restan tres fechas para terminar la temporada y deja al piloto argentino ante un nuevo escenario para definir su futuro deportivo.

Con un presente complejo porque no lo encuentra bien parado en el campeonato mundial de su categoría. Varrone había llegado a la Fórmula 2 para afrontar un nuevo desafío en su carrera, después de haberse destacado especialmente en el automovilismo de resistencia.

El argentino había construido una importante trayectoria internacional en esa especialidad y el salto a los monoplazas representaba una oportunidad para volver a acercarse al camino que conduce hacia la Fórmula 1. Pero eso, queda en suspenso con esta decisión.

El paso de Varrone por la Fórmula 2

El argentino confirmó su llegada a la Fórmula 2 a fines de 2025 y debutó oficialmente en la categoría durante el Gran Premio de Australia, disputado en marzo de 2026. Su incorporación significó además el regreso a los monoplazas después de varios años enfocado en las competencias de resistencia.

Durante su primera temporada tuvo que adaptarse a una categoría extremadamente competitiva, con autos similares y diferencias muy pequeñas entre los pilotos. Uno de sus mejores resultados llegó en Miami, donde terminó cuarto en la carrera Sprint y consiguió sumar puntos importantes para el campeonato.

Sin embargo, los resultados posteriores no fueron los esperados y Varrone quedó lejos de los puestos de vanguardia en la clasificación general. La situación terminó derivando en la decisión de cerrar anticipadamente su etapa junto a Van Amersfoort Racing.

Un año frustrante para Varrone lo llevaron a dar un paso al costado en la Fórmula 2. (foto: F2 oficial)

Una mala temporada en este 2026

En las primeras 6 carreras del año, había elementos par a ilusionarse, con puntajes en Miami y en Montreal (llegó sexto). Pero luego llegó una prolongada sequía, problemas en el auto y lo peor: el accidente en el nuevo gran premio de Madring.

Desde Montreal hasta ahora sólo pudo sumar 1 punto. Y llegó el momento de la salida del equipo Van Amersfoort Racing (VAR). De origen neerlandés, fundado y dirigido originalmente por Frits van Amersfoort en 1975; actualmente tiene a Otmar Szafnauer como CEO.

En Fórmula 2 es un equipo de mitad de tabla, por eso las caras largas hacia el desempeño de Varrone. Un hecho para recordar: entre los pilotos de élite que pasaron por sus butacas, pasaron nada menos Max Verstappen, Charles Leclerc, Mick Schumacher, Kevin Magnussen y Liam Lawson.

Varrone y su Van Amersfoort Racing (VAR). Fin de la relación. (Foto: Gentileza ED)

A rey muerto, rey puesto

El equipo neerlandés no perdió el tiempo. Ya anunció quien será el reemplazante del argentino. Con este posteo le dio la bienvenida a Hiyu Yamakoshi, un talento japonés de solo 19 años.

"Van Amersfoort Racing da la bienvenida a Hiyu Yamakoshipara su debut en Fórmula 2 en Bakú". con lo que queda claro que la próxima fecha, ya ocupará la butaca del argentino.

La salida de Varrone se produce cuando quedan tres fechas para completar el calendario de la Fórmula 2, por lo que ahora definir cuál será el próximo paso de su carrera. El piloto argentino todavía no confirmó públicamente cuál será su destino. Su experiencia internacional, permite tener esperanzas de verlo rápidamente al comando de un auto de fórmula internacional.