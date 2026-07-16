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Enzo Fernández contó el ritual que hizo con Julián Álvarez antes de enfrentar a Inglaterra: "Pusimos..."

El futbolista Enzo Fernández contó qué hicieron con su compañero de la Selección Argentina Julián Álvarez antes del duelo con Inglaterra que terminó en una victoria histórica.

16 jul 2026, 10:45
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Enzo Fernández contó el ritual que hizo con Julián Álvarez antes de enfrentar a Inglaterra: Pusimos...

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Enzo Fernández contó el ritual que hizo con Julián Álvarez antes de enfrentar a Inglaterra: "Pusimos..."

Argentina venció 2 a 1 a Inglaterra por la semifinal del Mundial 2026 en un vibrante partido en Atlanta donde Enzo Fernández y Lautaro Martínez convirtieron gol sobre el final del partido para revertir el resultado.

Tras conseguir el pase a la gran final y en medio de la alegría por la importante victoria, Enzo reveló el particular ritual que compartió con Julián Álvarez antes de enfrentar a los ingleses.

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Al compartir habitación en la concentración, el volante comentó que miraron varias veces videos del inolvidable partido de Diego Maradona en el estadio Azteca de México 86, donde fue figura clave en la inolvidable victoria de Argentina frente a Inglaterra, lo que sirvió como combustible emocional a la hora de salir a la cancha.

"Somos una Selección privilegiada de vivir estos momentos. La humildad que hay en este grupo, todo lo que se logró, lo que se viene logrando estos años. Y recordar ese partido del Diego… Creo que lo vi 3 o 4 veces durante estos días y fue algo histórico lo que hizo él", expresó el volante, quien convirtió el empate transitorio para la Selección Argentina con un remate de afuera del área.

Luego, Enzo Fernández aprovechó para recordar al astro: "Estoy seguro que está muy contento en el cielo y hoy nos apoyó y estuvo con nosotros", aseguró emocionado.

Y ahí remarcó cuál fue el ritual que hicieron con su compañero Julián Álvarez en la previa al partido: "Lo dije siempre: amo al Diego. Estábamos en la habitación con Juli y pusimos el partido contra Inglaterra. Son momentos que marcan a la Argentina, la historia del fútbol y para nosotros es una motivación muy grande", cerró en charla con el canal deportivo ESPN.

El mensaje de Enzo Fernández para todos los argentinos

En tanto, desde su cuenta en Instagram, Enzo Fernández compartió su profunda alegría tras la épica victoria ante Inglaterra por 2 a 1 por la semifinal del Mundial 2026.

"Toda la gloria a Dios. Argentinos esto es para ustedes, todos queríamos ganar este partido y volvimos a hacer historia. Disfruten que los clásicos se ganan. Este grupo está en una nueva final, vamos por todo juntos otra vez. Nos vemos en Nueva York", comentó el futbolista.

     

 

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