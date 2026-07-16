Enzo Fernández contó el ritual que hizo con Julián Álvarez antes de enfrentar a Inglaterra: "Pusimos..."

Luego, Enzo Fernández aprovechó para recordar al astro: "Estoy seguro que está muy contento en el cielo y hoy nos apoyó y estuvo con nosotros", aseguró emocionado.

Y ahí remarcó cuál fue el ritual que hicieron con su compañero Julián Álvarez en la previa al partido: "Lo dije siempre: amo al Diego. Estábamos en la habitación con Juli y pusimos el partido contra Inglaterra. Son momentos que marcan a la Argentina, la historia del fútbol y para nosotros es una motivación muy grande", cerró en charla con el canal deportivo ESPN.

El mensaje de Enzo Fernández para todos los argentinos

En tanto, desde su cuenta en Instagram, Enzo Fernández compartió su profunda alegría tras la épica victoria ante Inglaterra por 2 a 1 por la semifinal del Mundial 2026.

"Toda la gloria a Dios. Argentinos esto es para ustedes, todos queríamos ganar este partido y volvimos a hacer historia. Disfruten que los clásicos se ganan. Este grupo está en una nueva final, vamos por todo juntos otra vez. Nos vemos en Nueva York", comentó el futbolista.