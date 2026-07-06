Yanina Latorre fulminó a Tamara Pettinato por sus dichos sobre Messi y Sofi Martínez: "Es mala leche y..."

Lejos de bajar el tono, la conductora redobló la apuesta y apuntó directamente contra Pettinato por insistir con el tema. "Es mala leche, es una atrevida", afirmó.

Por último, Yanina también dio su interpretación sobre el gesto que tuvo Messi con Sofi Martínez luego del encuentro de la Selección y rechazó cualquier lectura romántica sobre esa situación. "Messi se acercó y la saludó porque se está haciendo cargo de la tendencia y la está defendiendo a ella. Pettinato, en lugar de solidarizarse, la sigue poniendo en el ojo de la tormenta", concluyó.

Qué dijo Sofi Martínez sobre el gesto de Lionel Messi

Sofi Martínez decidió hablar públicamente tras el gesto de Lionel Messi, quien se acercó a los periodistas luego del triunfo de la Selección Argentina ante Cabo Verde en el Mundial 2026.

En diálogo con el programa A la Barbarossa (Telefe), la periodista se refirió a las palabras del capitán, que buscó desactivar los rumores sobre un supuesto malestar de las esposas de los jugadores hacia ella.

"Me pasó que en cada zona mixta de cada partido cuando Leo pasa por ahí, le pregunté en cada uno de los partidos. Después se armó toda una bola que no tenía ninguna lógica", comenzó Sofía Martínez, dejando en claro su sorpresa ante la repercusión.

Luego explicó cómo surgió el supuesto conflicto: "La verdad es que en la última semana se armó todo un lío nacido de un tuit que decía que existía algún problema entre la Selección y mi trabajo con el Mundial, cosa que no es para nada de cierto. Increíblemente eso llegó a los medios de comunicación y a canales de televisión que empezaron a agrandar el tema con cosas que no tenían nada que ver".

Uno de los momentos más comentados fue cuando Messi salió de una práctica y saludó a Maxi López sin detenerse a hablar con Sofi, lo que generó especulaciones en redes.

Ante eso, la periodista aclaró: "Creció cuando se vio que Messi salió y saludó solo a Maxi López, sin saludarme a mí. Pero lo hizo porque salió de hacer la entrada en calor, lo vio a Maxi que fue compañero del Barcelona y es exjugador y lo saludó a él. Transformaron ese momento hermoso en algo malo".

Tras escucharla, Georgina Barbarossa intervino con un comentario de apoyo: "Hay mucha envidia y mucha mala leche. Es un logro para vos porque sos muy joven y reconocida en el fútbol, además de ser linda estás súper preparada".