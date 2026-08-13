La provocativa foto de la China Suárez e Icardi que podría generar un nuevo conflicto con Benjamín Vicuña

Fue justamente una de las frases que escribió China Suárez sobre las fotografías lo que rápidamente captó la atención de sus seguidores. “La hinchada firme”, escribió la actriz, acompañando sus palabras con un emoji de un corazón rojo.

Claramente el mensaje no pasó desapercibido, ya que dejó en evidencia el lugar que la actriz le otorgó implícitamente a Icardi en la actividad del su hijo con Benjamín Vicuña, dado que la escena estuvo compartida con el ex delantero del Galatasaray y su mamá, en un contexto completamente familiar.

Por su parte, Mauro Icardi también publicó algunas imágenes de ese momento. En una de ellas se puede observar a China Suárez realizando un gesto cariñoso y divertido hacia el futbolista. La fotografía volvió a reflejar la complicidad que existe entre ambos y, al mismo tiempo, mostró que continúan apostando por exhibir su vínculo públicamente para que no queden dudas que la pareja está totalmente consolidada a pesar de todo.

La aparición conjunta se produjo mientras cada movimiento de la pareja continúa generando comentarios y especulaciones. En ese contexto, la elección de compartir una jornada familiar vinculada al fútbol tampoco pasó desapercibida entre los usuarios de las redes sociales.

Además, la presencia de Amancio en las imágenes abrió otro interrogante entre quienes siguen de cerca la situación. Muchos se preguntaron qué reacción podría tener Benjamín Vicuña, padre biológico del niño, frente a estas postales.

Ocurre que la relación entre China Suárez y el actor chileno atraviesa un momento de tensión desde que la actriz decidió llevarse a Magnolia y Amancio a vivir a Turquía el año pasado cuando se fue a aquel país para acompañar a Icardi y establecerse como pareja. Por eso, las nuevas imágenes volvieron a quedar bajo la lupa y sumaron un nuevo capítulo a una situación que continúa generando repercusiones.

Cuál fue el posteo con el que reapareció en las redes sociales la China Suárez justo en el peor momento de Mauro Icardi

Horas antes, cuando Mauro Icardi estallaba de furia en las redes sociales por la filtración de un video en el que aparecían sus hijas, Francesca e Isabella, llorando junto a su madre, la mediática Wanda Nara, la China Suárez no tuvo mejor idea que mostrarse en sus historias virtuales haciéndose un tratamiento de belleza completamente ajena a los problemas de su novio.

Así las cosas, la actriz optó por no hacer referencia alguna al nuevo enfrentamiento entre Mauro y Wanda, y decidió mostrar otra faceta de su día a través de sus historias de Instagram.

La actriz publicó una postal en la que se la podía ver recostada durante una sesión dermatológica. En la fotografía, se mostró mientras realizaba un tratamiento de belleza y acompañó la imagen con un mensaje relacionado con el cuidado de su piel: "Limpieza facial con las manos mágicas".

Pero la publicación no terminó allí. Porque Eugenia China Suárez mostró una segunda fotografía junto a la profesional que estuvo a cargo del tratamiento dermatológico. De esta manera, mostró otro momento de su jornada y dejó en evidencia que también aprovechó parte de su día para relajarse y ocuparse del cuidado de su piel.