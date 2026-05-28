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Sorpresa en la lista de Scaloni para el Mundial 2026: por qué Marcos Acuña quedó afuera

El lateral de River, campeón del mundo y bicampeón de América con Argentina, se quedó en el último corte. El entrenador apostó por Facundo Medina.

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Marcos Acuña besa la Copa del Mundo. (Reuters).

Marcos Acuña besa la Copa del Mundo. (Reuters).

La confirmación de la lista definitiva de 26 futbolistas convocados por Lionel Scaloni para disputar el Mundial 2026 dejó una de las sorpresas más comentadas entre los hinchas de la Selección Argentina. Marcos Acuña quedó fuera de la nómina y su lugar será ocupado por Facundo Medina.

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El Compass Minerals National Performance Center de Kansas City, donde se instalará la Selección Argentina. Foto: REUTERS

El lateral izquierdo de River, campeón del mundo en Qatar 2022 y ganador de las Copas América 2021 y 2024, no logró superar los problemas físicos que lo acompañaron durante gran parte de la temporada. La situación terminó de complicarse cuando debió abandonar el campo de juego durante la final del Torneo Apertura ante Belgrano por una contractura en el isquiotibial derecho.

La decisión del cuerpo técnico encabezado por Scaloni estuvo directamente relacionada con el estado físico del futbolista. Con varios jugadores arrastrando molestias en distintas posiciones, el entrenador optó por conformar una lista con futbolistas que lleguen en las mejores condiciones posibles al inicio de la Copa del Mundo.

Acuña era uno de los jugadores de mayor experiencia dentro del plantel campeón del mundo, pero las recurrentes lesiones terminaron condicionando sus posibilidades de integrar la convocatoria definitiva para el certamen que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

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Facundo Medina, en el Olympique de Marsella (REUTERS)

Facundo Medina, en el Olympique de Marsella (REUTERS)

Facundo Medina, el elegido por Scaloni

El gran beneficiado por la ausencia del "Huevo" fue Facundo Medina. El defensor del Olympique de Marsella vuelve a ganarse un lugar en la Selección Argentina después de haber sumado experiencia en amistosos y Eliminatorias Sudamericanas.

Aunque no tuvo una temporada destacada a nivel individual, el cuerpo técnico siempre valoró su compromiso y predisposición cada vez que fue convocado. De hecho, en una ocasión fue citado de urgencia debido a varias bajas y decidió costear personalmente su pasaje para sumarse lo antes posible a los entrenamientos de la Albiceleste.

Acuña en river
Marcos Acuña se retiró lesionado en la final del Torneo Apertura (REUTERS)

Marcos Acuña se retiró lesionado en la final del Torneo Apertura (REUTERS)

La polifuncionalidad que convenció al cuerpo técnico

Uno de los principales argumentos que inclinaron la balanza a favor de Medina fue su capacidad para desempeñarse en diferentes puestos de la defensa. El ex Talleres puede actuar tanto como segundo marcador central como lateral izquierdo, una característica especialmente valorada por Scaloni y su equipo de trabajo.

Además, la situación física de Cristian "Cuti" Romero, que continúa recuperándose de un esguince en el ligamento colateral de la rodilla derecha, llevó al cuerpo técnico a priorizar futbolistas capaces de ofrecer variantes tácticas dentro de la misma convocatoria.

Con esta decisión, Scaloni apuesta por una defensa versátil para afrontar un Mundial que tendrá una exigencia máxima desde el primer partido y en el que la Selección Argentina buscará defender el título obtenido en Qatar 2022.

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