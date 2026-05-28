Sorpresa en la lista de Scaloni para el Mundial 2026: por qué Marcos Acuña quedó afuera

WSGH3TRKFFF4NEA4M5DA27CAGM Facundo Medina, en el Olympique de Marsella (REUTERS)

Facundo Medina, el elegido por Scaloni

El gran beneficiado por la ausencia del "Huevo" fue Facundo Medina. El defensor del Olympique de Marsella vuelve a ganarse un lugar en la Selección Argentina después de haber sumado experiencia en amistosos y Eliminatorias Sudamericanas.

Aunque no tuvo una temporada destacada a nivel individual, el cuerpo técnico siempre valoró su compromiso y predisposición cada vez que fue convocado. De hecho, en una ocasión fue citado de urgencia debido a varias bajas y decidió costear personalmente su pasaje para sumarse lo antes posible a los entrenamientos de la Albiceleste.

Acuña en river Marcos Acuña se retiró lesionado en la final del Torneo Apertura (REUTERS)

La polifuncionalidad que convenció al cuerpo técnico

Uno de los principales argumentos que inclinaron la balanza a favor de Medina fue su capacidad para desempeñarse en diferentes puestos de la defensa. El ex Talleres puede actuar tanto como segundo marcador central como lateral izquierdo, una característica especialmente valorada por Scaloni y su equipo de trabajo.

Además, la situación física de Cristian "Cuti" Romero, que continúa recuperándose de un esguince en el ligamento colateral de la rodilla derecha, llevó al cuerpo técnico a priorizar futbolistas capaces de ofrecer variantes tácticas dentro de la misma convocatoria.

Con esta decisión, Scaloni apuesta por una defensa versátil para afrontar un Mundial que tendrá una exigencia máxima desde el primer partido y en el que la Selección Argentina buscará defender el título obtenido en Qatar 2022.