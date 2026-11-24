Las polémicas en Gimnasia-Newell's

La actuación más reciente que volvió a poner a Ramírez bajo la lupa fue la del partido entre Gimnasia y Newell's. El equipo rosarino reclamó la expulsión de Germán Conti por una segunda tarjeta amarilla que el árbitro no mostró. El encuentro terminó con incidentes y varios jugadores expulsados.

Otra de las decisiones discutidas fue la segunda amarilla y posterior expulsión de Jerónimo Russo por una supuesta infracción sobre Jeremías Merlo. Desde Newell's consideraron que no hubo falta. A partir de ese tiro libre llegó el tercer gol de Gimnasia, que estableció el 3 a 2 definitivo.

Sin embargo, los cuestionamientos a Ramírez tienen antecedentes que exceden ese partido. Uno de los episodios más discutidos ocurrió en la final de la Copa Argentina 2025 entre Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors.

En aquella definición, el equipo mendocino terminó con nueve futbolistas, luego de las expulsiones de dos jugadores. Además, el árbitro envió al vestuario al entrenador Alfredo Berti. El segundo tiempo tuvo 14 minutos de adición y Argentinos consiguió el empate durante ese período. Independiente Rivadavia se quedó con el título en la definición por penales, aunque el arbitraje de Ramírez quedó en el centro de los reclamos.

El reclamo de Independiente Rivadavia ante la AFA

Las críticas también llegaron desde la dirigencia. Daniel Vila, presidente de Independiente Rivadavia, cuestionó públicamente al árbitro. Luego de nuevos cruces con Ramírez durante el partido frente a River, anunció que el club solicitaría formalmente ante la AFA que el juez no volviera a dirigirlo.

Vila también apuntó contra Federico Beligoy, director nacional de Arbitraje. El planteo abrió cuestionamientos sobre la responsabilidad de las autoridades en la evaluación de los jueces y en la definición de las designaciones.

En el caso de Ramírez, las críticas no se limitan a sanciones puntuales. También incluyen su manejo de los partidos y la aplicación de criterios disciplinarios. Entre los antecedentes mencionados aparece la falta de Martínez Quarta sobre Merentiel, en la que intervino el VAR.

Ramírez fue cuestionado por su manejo de las tarjetas y los criterios disciplinarios durante el Superclásico entre Boca y River. (Foto: archivo)

La reiteración de decisiones discutidas en encuentros de relevancia vuelve a poner en debate la capacidad de conducción y los criterios de evaluación de los jueces.

En ese escenario, la responsabilidad también alcanza a las autoridades de la AFA. Beligoy, como responsable del área de Arbitraje, y Claudio Tapia, como presidente de la entidad, tienen a su cargo las decisiones vinculadas con las designaciones y el seguimiento del desempeño de los árbitros.

La continuidad de Ramírez al frente de partidos decisivos plantea interrogantes sobre los parámetros que utiliza la AFA para evaluar a sus jueces y determinar cuándo están en condiciones de dirigir encuentros de máxima exposición.

La imagen y el desempeño arbitral

Ramírez reúne algunas características físicas y de presencia que suelen asociarse con los árbitros de elite de la FIFA, como la altura, una imagen formal y un perfil reservado. Sin embargo, esos atributos no son suficientes para respaldar una carrera internacional ni para justificar su designación en partidos decisivos.

La autoridad arbitral depende de la capacidad para aplicar el reglamento y resolver situaciones de juego con consistencia. En ese punto se concentran buena parte de los cuestionamientos que recibe el juez.

El caso se inscribe, además, en un contexto de cuestionamientos al arbitraje argentino por la transparencia de sus decisiones y la disparidad de criterios.