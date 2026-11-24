“Muy fondo de olla usar la ropa del ex”, “Él siempre quiso ser Icardi”, “Ay Dios, como si fuera la única remera en el mundo” y “Si la China usa la ropa de ella y carteras, por qué Wanda no puede usar la de Icardi para Migueles”, fueron algunos de los mensajes que surgieron en las redes.

Qué decisión tomó la Justicia con Martín Migueles

Martín Migueles deberá mantenerse alejado de Mauro Icardi y abstenerse de comunicarse con él por cualquier vía. La Justicia de Tigre dictó las medidas cautelares el viernes 20 de noviembre, en el marco de la investigación por las presuntas amenazas que el futbolista denunció contra la actual pareja de Wanda Nara.

La resolución a la que accedió PrimiciasYa.com lleva la firma de Orlando Abel Díaz, titular del Juzgado de Garantías N.º 2 de Tigre. El magistrado hizo lugar al planteo que Icardi presentó junto a su abogado, Norberto Francisco Oneto.

La causa tramita bajo el número PP-14-08-002781-26/00, con la carátula "Migueles, Martín s/Amenazas" y la intervención de la U.F.I. Distrito Benavídez. El fallo advierte que Migueles podría incurrir en el delito de desobediencia si incumple alguna de las restricciones.