Qué medidas pidió la China Suárez contra Wanda Nara

Uno de los puntos centrales de la presentación judicial tiene que ver con las medidas de protección que solicitó la actriz. Según la información difundida por Guido Záffora, la China pidió que se establezca una prohibición de acercamiento de Wanda Nara a menos de 300 metros de su persona, independientemente del lugar en el que se encuentre.

El pedido también contempla restricciones para ingresar a dos barrios privados: La Isla, en Nordelta, donde reside la actriz, y San Jorge. Este último fue incorporado a la solicitud ante la posibilidad de que la empresaria pudiera acceder a una propiedad allí por sus vínculos familiares.

Otro dato que se conoció es que la denuncia fue caratulada como amenazas. Sin embargo, según precisaron en DDM (América TV), la China no solicitó un botón antipánico ni una restricción perimetral.