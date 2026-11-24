La organización también destacó la colaboración de Luis Martín, preparador físico del seleccionado argentino, y de los trabajadores del área de utilería, quienes participaron en la preparación y el envío de la camiseta. “La ofrendamos a nuestros compañeros caídos en el cementerio de Darwin”, escribieron junto a un video que registró el especial momento.

Además de la camiseta autografiada por Messi, los excombatientes llevaron una réplica de la bandera con la inscripción “Las Malvinas son argentinas”, que los futbolistas argentinos exhibieron durante los festejos por la victoria ante Inglaterra.

Integrantes del CECIM La Plata viajaron a las Islas Malvinas y depositaron la prenda en el Cementerio de Darwin. (Foto: Gentileza Perfil)

El mensaje de los excombatientes de Malvinas a la Selección argentina

Ernesto Alonso, veterano de la guerra de Malvinas y referente del CECIM La Plata, explicó el significado de la ofrenda y recordó la histórica victoria del seleccionado que lideraba Diego Armando Maradona en el Mundial de México 1986.

“En este lugar tan emblemático para los excombatientes, como es el Cementerio de Darwin, donde descansan los únicos héroes de guerra, que son nuestros compañeros caídos, queremos brindarles un sentido homenaje a la Selección argentina por el triunfo 2 a 1 ante Inglaterra, que nos llenó una vez más de orgullo, como lo hizo la Selección de Maradona en 1986”, manifestó.

Asimismo, Alonso expresó la emoción que significó para los veteranos poder llevar ambos objetos hasta el lugar donde descansan sus compañeros. “Nos enorgullece mucho tener esta remera acá con nosotros y mostrársela a nuestros compañeros”, sostuvo.

El conmovedor gesto de Lionel Messi. (Foto: archivo)

El excombatiente también destacó el significado de la bandera que los jugadores argentinos levantaron durante los festejos mundialistas. “Así como nos enorgullece enormemente este trapo, que le dijo al mundo, en ese estadio, que las Malvinas fueron, son y serán siempre argentinas”, agregó.

Finalmente, Alonso les dedicó unas palabras de agradecimiento a los integrantes del seleccionado nacional por el gesto que tuvieron tras la victoria ante Inglaterra. “Muchachos, la verdad es que con ese gesto se ganaron nuestro corazón y el de los argentinos”, concluyó.