La muerte de Jeanine Grasmeijer generó una gran conmoción en el deporte. (Foto: The Sun)

Asimismo, anunciaron que la ceremonia de despedida se realizará este miércoles 25 de noviembre e invitaron a quienes la conocieron a compartir sus recuerdos. “Dejó huella en la vida de muchas personas, y su recuerdo permanecerá con todos nosotros para siempre”, concluyeron.

Quién era Jeanine Grasmeijer, la deportista que batió récords

Grasmeijer descubrió su pasión por la apnea durante un viaje por el sudeste asiático, después de finalizar sus estudios secundarios. Hasta entonces, practicaba natación por placer, atraída por el silencio y la serenidad que encontraba bajo el agua.

Su acercamiento a la disciplina se produjo después de realizar un curso de buceo en Tailandia que no cumplió con sus expectativas. Meses más tarde, encontró una escuela de apnea y descubrió sus condiciones naturales para este deporte.

En 2013, con apenas 20 años, se convirtió en la mujer más joven en conseguir un récord mundial femenino de inmersión libre, tras alcanzar una profundidad de 90 metros en Kalamata, Grecia. Dos años después, se consagró en el Campeonato Mundial de Buceo en Profundidad de la Asociación Internacional para el Desarrollo de la Apnea (AIDA).

La apneísta neerlandesa llegó a descender 92 metros bajo el agua.

En 2016 volvió a hacer historia durante la competencia DeepSea Challenge, disputada en Bonaire, donde alcanzó una profundidad de 92 metros en una inmersión que duró tres minutos y 46 segundos. Su récord permaneció vigente hasta 2018.

Qué es la apnea, el deporte en el que Jeanine Grasmeijer hizo historia

La apnea es una disciplina deportiva que consiste en permanecer bajo el agua sin asistencia respiratoria, con el objetivo de alcanzar determinadas profundidades, recorrer distancias o permanecer sumergido durante el mayor tiempo posible.

En la modalidad de inmersión libre, conocida internacionalmente como FIM, los deportistas utilizan una cuerda para impulsarse durante el descenso y el ascenso, sin emplear aletas.

Tras conocerse la noticia de su fallecimiento, la Asociación Internacional para el Desarrollo de la Apnea destacó su trayectoria y la reconoció como una de las pioneras de esta disciplina deportiva.

Jeanine Grasmeijer hizo historia en el deporte como una de las mejores apneístas del mundo. (Foto: Dive Magazine)

Al momento de su muerte, Grasmeijer ya se había retirado de las competencias profesionales. Había estudiado medicina en la Universidad de Maastricht, residía en Arnhem, Países Bajos, y trabajaba como voluntaria en una tienda de ropa.