“Ah, no, no. Imagino que irán los que más relaciones tuvo en estos años. Pensá que yo lo conozco del 2019 y me retiré en el 2021, o sea, no es que llevamos años juntos como con Leo, Fideo, Otamendi o el que sea”, explicó en exclusiva a este portal.

Y agregó: “Es lógico que deben ir los que más tiempo pasás. Pero la verdad que no hubo nada de nada”.

El Kun Agüero aclaró cómo es su relación con Rodrigo De Paul y reveló que tampoco fue invitado a otra boda

Lejos de mostrarse molesto por no haber sido tenido en cuenta para el casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul, Sergio Agüero dejó en claro que mantiene una excelente relación con el futbolista y con los integrantes de las nuevas generaciones de la Selección Argentina.

“Pero la verdad que no hay nada extraño. Siempre de diez con él y los nuevos como Enzo, Juli, Lautaro, Cuti, Dibu y, bueno, todos los nuevos”, remarcó.

Incluso, durante el intercambio con PrimiciasYa.com, el Kun reveló un dato hasta ahora poco conocido sobre el casamiento de Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo, que se celebró en 2023.

“No sé, un ejemplo: Lautaro se casó en el 2023 y no fui invitado, pero con él me llevo de diez. El tema es que yo estuve dos años con ellos. Muy poco tiempo también”, explicó.

De esta manera, el Kun Agüero confirmó que será uno de los grandes ausentes en la boda de Tini y De Paul, aunque descartó de plano que su falta de invitación tenga algún trasfondo conflictivo con el campeón del mundo.