Noche caliente en Platense: la reacción de Ignacio Vázquez contra la tribuna y la dura racha que acorrala al Calamar

¡NO LO PODÍAN FRENAR! Nacho Vázquez se enojó tras un grito de la tribuna y lo tuvieron que para ENTRE CUATRO. pic.twitter.com/UcrvXLdZl4 — SportsCenter (@SC_ESPN) August 3, 2026

Cuál es la racha negativa que atraviesa Platense en el torneo local

Pese a que la institución logró un histórico pase a los octavos de final de la Copa Libertadores, la realidad en la competencia interna refleja un escenario diametralmente opuesto. El Calamar arrastra una racha adversa de 14 partidos sin ganar, cosechando apenas 17 puntos al cabo de 19 compromisos en la temporada.

Esta cosecha ubica a Platense en el puesto 27° de la Tabla Anual, encontrándose únicamente por encima de:

Deportivo Riestra: 14 puntos

Aldosivi: 9 puntos

Estudiantes de Río Cuarto: 9 puntos

Qué va a pasar con el entrenador Walter Zunino tras la goleada

En medio de este escenario crítico en la antesala de los octavos de final del certamen continental, Walter Zunino tomó la decisión de suspender la conferencia de prensa habitual y todo indica que podría presentar su renuncia o ser desafectado del cargo en las próximas horas.

De confirmarse su partida, se le pondrá punto final a una etapa que comenzó en noviembre de 2025 tras la caída en el Trofeo de Campeones 2025. El ciclo de Zunino al frente del club se cerraría con una marca estadística de 28 partidos dirigidos, desglosados en ocho victorias, nueve empates y once derrotas.