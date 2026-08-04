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ESCÁNDALO Y TENSIÓN

Noche caliente en Platense: la reacción de Ignacio Vázquez contra la tribuna y la dura racha que acorrala al Calamar

Tras el 0-4 ante Talleres, el estadio estalló contra el equipo. La furia del capitán, la racha negativa y la conferencia suspendida por el DT.

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Tras el 0-4 ante Talleres

Tras el 0-4 ante Talleres, el estadio estalló contra el equipo. La furia del capitán, la racha negativa y la conferencia suspendida por el DT.

La tensión se apoderó de Vicente López. Platense cayó duramente 4-0 ante Talleres de Córdoba por la tercera fecha del Torneo Clausura y el estadio Ciudad de Vicente López fue un verdadero polvorín. La bronca del público por el delicado presente del equipo en el ámbito local desencadenó una jornada marcada por barras colgados del alambrado, el capitán Ignacio Vázquez descontrolado frente a los insultos de la platea y el entrenador Walter Zunino al borde del alejamiento.

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Apenas se consumó la goleada propinada por el conjunto cordobés, la cancha a la vera de la Avenida General Paz se unió en un único reclamo generalizado hacia el plantel profesional. Encabezados por un grupo de barras subidos al alambrado, desde la tribuna bajaron silbidos, insultos y cánticos como "Jugadores, la c... de sus madres" y "Me parece que Tense no quiere ganar, tiene ganas de cobrar".

Cómo fue el tenso cruce entre el capitán Ignacio Vázquez y los hinchas de Platense

El clima hostil desató la ira de Ignacio Vázquez, referente y capitán del Calamar. El defensor ex-All Boys marcó a un hincha ubicado en el sector de la platea e intentó encararlo, por lo que debió ser contenido por las fuerzas de seguridad en medio de un clima de empujones en las gradas.

Tras ese momento de máxima ebullición, el futbolista terminó manteniendo un tenso diálogo con integrantes de la barra brava, a quienes les pidió explicaciones de forma directa por el tenso episodio que acababa de protagonizar.

Cuál es la racha negativa que atraviesa Platense en el torneo local

Pese a que la institución logró un histórico pase a los octavos de final de la Copa Libertadores, la realidad en la competencia interna refleja un escenario diametralmente opuesto. El Calamar arrastra una racha adversa de 14 partidos sin ganar, cosechando apenas 17 puntos al cabo de 19 compromisos en la temporada.

Esta cosecha ubica a Platense en el puesto 27° de la Tabla Anual, encontrándose únicamente por encima de:

  • Deportivo Riestra: 14 puntos

  • Aldosivi: 9 puntos

  • Estudiantes de Río Cuarto: 9 puntos

Qué va a pasar con el entrenador Walter Zunino tras la goleada

En medio de este escenario crítico en la antesala de los octavos de final del certamen continental, Walter Zunino tomó la decisión de suspender la conferencia de prensa habitual y todo indica que podría presentar su renuncia o ser desafectado del cargo en las próximas horas.

De confirmarse su partida, se le pondrá punto final a una etapa que comenzó en noviembre de 2025 tras la caída en el Trofeo de Campeones 2025. El ciclo de Zunino al frente del club se cerraría con una marca estadística de 28 partidos dirigidos, desglosados en ocho victorias, nueve empates y once derrotas.

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