Deportes
Leandro Paredes
Boca
ALARMA EN BOCA

El preocupante motivo por el que Leandro Paredes pidió el cambio ante Platense

El capitán de Boca, Leandro Paredes, pidió el cambio ante Platense y su evolución será clave para el duelo del viernes ante Racing.

El preocupante motivo por el que Leandro Paredes pidió el cambio ante Platense

Boca empató sin goles ante Platense en La Bombonera por la quinta fecha del Torneo Apertura, en una noche cargada de tensión. Sin embargo, más allá del resultado, la mayor preocupación pasó por la situación física de Leandro Paredes, quien pidió el cambio sobre el final del partido y encendió las alarmas en el equipo de Claudio Úbeda.

Quién es Tomás Aranda, "el mejor jugador de las inferiores" de Boca que podría ser titular ante Platense
image

A los 40 minutos del complemento, el capitán del Xeneize se dejó caer en el campo de juego, miró hacia el banco de suplentes e hizo el gesto para ser reemplazado. De inmediato, el entrenador ordenó el ingreso de Milton Delgado en su lugar. Al salir, el mediocampista les transmitió a sus compañeros su malestar: “No puedo pisar”.

La imagen generó preocupación en el estadio, sobre todo porque el volante es una de las piezas más importantes del equipo y su presencia es clave de cara al clásico del próximo viernes frente a Racing, que también se disputará en La Bombonera.

Qué le pasó a Paredes y por qué pidió el cambio

Tras el encuentro, el propio futbolista explicó que el problema físico no surgió durante el partido, sino que venía arrastrándolo desde antes. “Vengo arrastrando una molestia, es parte de esto, es parte del fútbol. Cada vez que me toque estar trataré de hacer lo mejor posible. A veces mejor, a veces peor, pero tratando de dar el máximo siempre”, señaló en una entrevista.

Luego del reemplazo, Paredes se retiró del campo de juego con hielo en el tobillo, lo que confirmó que la dolencia se ubicaba en esa zona. En las próximas horas se evaluará su evolución para determinar si podrá estar disponible en el clásico ante Racing.

Qué dijo Paredes sobre el presente de Boca

Más allá de su situación física, el mediocampista también analizó el momento del equipo, que hasta ahora acumula dos triunfos, dos derrotas y un empate en el torneo. “Obviamente duele hacer este tipo de partidos, los dos de visitante que hicimos. Tenemos que cambiar y mejorar muchísimas cosas, hacer autocrítica para lo que viene”, expresó.

A pesar del rendimiento irregular, el capitán dejó un mensaje de unidad dentro del plantel. “El grupo está bien, está fuerte y no queda otra que seguir mejorando, mirando para adelante, mañana pensar en lo que se hizo mal y mejorar”, concluyó.

La evolución de Paredes será uno de los focos de atención en la semana de Boca. A pocos días de un clásico clave, el cuerpo técnico aguardará su recuperación para saber si podrá contar con su capitán en un partido que puede marcar el rumbo inmediato del equipo.

