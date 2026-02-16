El preocupante motivo por el que Leandro Paredes pidió el cambio ante Platense

Luego del reemplazo, Paredes se retiró del campo de juego con hielo en el tobillo, lo que confirmó que la dolencia se ubicaba en esa zona. En las próximas horas se evaluará su evolución para determinar si podrá estar disponible en el clásico ante Racing.

Qué dijo Paredes sobre el presente de Boca

Más allá de su situación física, el mediocampista también analizó el momento del equipo, que hasta ahora acumula dos triunfos, dos derrotas y un empate en el torneo. “Obviamente duele hacer este tipo de partidos, los dos de visitante que hicimos. Tenemos que cambiar y mejorar muchísimas cosas, hacer autocrítica para lo que viene”, expresó.

A pesar del rendimiento irregular, el capitán dejó un mensaje de unidad dentro del plantel. “El grupo está bien, está fuerte y no queda otra que seguir mejorando, mirando para adelante, mañana pensar en lo que se hizo mal y mejorar”, concluyó.

La evolución de Paredes será uno de los focos de atención en la semana de Boca. A pocos días de un clásico clave, el cuerpo técnico aguardará su recuperación para saber si podrá contar con su capitán en un partido que puede marcar el rumbo inmediato del equipo.