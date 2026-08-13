Caso Facundo Moyano: qué hay detrás del relato de Candela Arizaga y por qué podría estar condicionado

A esto se sumó el consumo problemático de sustancias, otro elemento que el periodista incorporó entre los motivos que podrían influir en la precisión y evolución del relato de Candela Arizaga. En la misma línea, habló de la fuerte exposición mediática y pública que tuvo la joven luego de lo ocurrido, algo que podría haberla sometido a presiones capaces de limitar o modificar la manera en la que cuenta lo sucedido.

Seeber también hizo referencia a la dificultad para precisar los hechos. En este sentido, señaló que Candela habría presentado falta de precisión y confusión respecto de lo ocurrido. Además, mencionó su negativa a instar la acción penal y a aceptar medidas de protección como otro de los aspectos a tener en cuenta.

Finalmente, el periodista habló de una situación de vulnerabilidad integral vinculada con su género, edad, estado de salud y exposición mediática, factores que, en conjunto, podrían tener relevancia al momento de analizar su declaración.

A todo esto se sumó un dato aportado por Nazarena Di Serio, quien aseguró que la familia de Candela Arizaga habría notado un cambio en su actitud después de las declaraciones públicas realizadas por Facundo Moyano.

“La familia dice que Candela está enojada y que cambió su actitud después de las notas que Facundo Moyano dio a los medios”, contó la periodista.

Luego, Di Serio profundizó sobre esa información y explicó: “Cuentan que Candela está muy enojada porque quedó muy expuesta. No le gustó la forma en la que él relató lo sucedido. Esto podría hacer que cambie su declaración en el futuro porque está indignada”.

Cuáles fueron las declaraciones públicas de Facundo Moyano sobre el escándalo con Candela Arizaga

Facundo Moyano habló públicamente sobre el episodio que protagonizó junto a su pareja, Candela Arizaga, durante la madrugada del 4 de agosto en el barrio porteño de Belgrano. El escándalo se desató cuando la joven fue vista corriendo por la vía pública y sin calzado, situación que generó un importante operativo policial.

A raíz de lo ocurrido, el exdiputado permaneció detenido durante esa jornada y recuperó la libertad por la noche. En tanto, Candela Arizaga fue trasladada al Hospital Pirovano, donde recibió atención médica y fue estabilizada.

Días después del episodio, Facundo Moyano decidió contar su versión en una entrevista con el periodista Mauro Szeta para Desayuno Americano (América TV). Allí cuestionó algunas de las versiones que circularon públicamente y sostuvo que su relato coincide con el de su pareja.

"Mi versión es la que dijo Candela, que no hubo privación ilegítima de la libertad ni violencia. Tenés el expediente a mano y ninguna de las 11 personas de las que habló Candela, de cuales 9 fueron mujeres, en ninguna de sus declaraciones solicitadas por la Fiscalía o no, aseveró que haya habido algún tipo de violencia o privación ilegítima de la libertad", afirmó.

En ese sentido, el exdiputado aseguró que los dos aspectos por los cuales quedó involucrado judicialmente no fueron respaldados por Candela. "Los dos elementos por los cuales se me juzga no fueron convalidados por Candela, mi novia. Una cosa es lo que requiere la fiscalía y otra el tratamiento que se le da mediáticamente", sostuvo.

Además, manifestó su preocupación por la manera en la que se abordó públicamente el caso. "Estos temas son tan delicados y siento a veces imprudencia desbordada sin siquiera tener algún tipo de elemento para juzgarme", expresó.

Durante la entrevista, Mauro Szeta también le consultó por su decisión de no someterse a exámenes toxicológicos en ese momento. Frente a esto, Facundo Moyano explicó: "Yo no consumo y aparte también lo dijo Candela. Ni la Fiscalía me está pidiendo una cuestión de consumo porque sino hubiera hecho impulsiva la extracción de sangre y de orina. No acepté que lo hicieran porque me lo recomendó mi abogado".

Luego, el exdiputado puso en duda parte del procedimiento que derivó en su detención y volvió a referirse al estado en el que se encontraba su pareja durante aquella madrugada.

"Yo tengo duda de todo el procedimiento desde la intervención de un policía que dice que Candela declara tal cosa que yo no creo que sea verdad. No estaba en un estado de inconsciencia ni fuera de mis cabales. Candela no podía hablar y yo estaba ahí y si te muestro los videos, ella no podía hablar", aseguró.

Sobre la detención, fue contundente: "La detención es totalmente injusta, está claro lo que planteo yo. No sé por qué no levantaron aún las medidas restrictivas (de acercarse a Candela) pero si ese relato tuviera valor yo hoy estaría preso".

Por último, Facundo Moyano reconstruyó cómo fueron, según su versión, los momentos más dramáticos dentro del departamento. Afirmó que Candela Arizaga atravesó un brote psicótico y explicó qué hizo al verla descompensada.

"Candela tuvo un brote psicótico, como dijo ella. Lo tengo totalmente filmado. Cuando le hago RCP ratifico que tuvo un brote psicótico y que antes yo hablé porque había tenido un paro cardíaco", relató.

Y agregó: "Cuando veo el infarto lo primero que hago es aplicarle RCP, que si bien lo sé hacer nunca se lo había hecho a nadie, y ella se reanima y le tiro agua".

Finalmente, contó que después regresó al departamento y encontró restos del agua que había utilizado durante ese momento. "Cuando volví al departamento (después de varios días del hecho) vi que estaba toda el agua derramada en el sillón. Ella toma consciencia y le digo al portero que mi novia tuvo un paro cardíaco y que por favor llame al 911", relató.

En el cierre de su relato, Moyano sostuvo que los llamados al servicio de emergencias se dieron en medio de una situación de gran tensión. "Cada vez que llamaba al 911 Candela se me venía encima y cuando yo estaba hablando con el portero ella se va, eso está filmado en mi móvil y en las cámaras del domicilio", concluyó.