Selección sin Messi: quién usará la emblemática camiseta 10 y quién será el capitán ante Ecuador

thiagoalmada_argentina_goljpg

Almada debutó con la Selección en septiembre de 2022 y ya acumula 11 partidos, 4 goles y 2 asistencias. Además, formó parte del plantel que se consagró campeón del mundo en Qatar 2022, lo que lo posiciona como una de las grandes apuestas a futuro de la Scaloneta.

Nicolás Otamendi, capitán y referente

La ausencia de Messi también genera un cambio en la capitanía. Nicolás Otamendi, referente histórico de la defensa y pieza clave del ciclo Scaloni desde 2018, será el encargado de portar la cinta en Guayaquil.

En conferencia de prensa, el entrenador resaltó su compromiso: “Con todo lo de Leo nos olvidamos de lo que representa Otamendi para nosotros. Vino a jugar lesionado, en contra de la decisión de su club, y eso dice mucho. Ha sido importantísimo siempre, incluso cuando no le tocó ser titular en la última Copa América”, señaló Scaloni.

otamendi_argentina.jpg

El técnico agregó que el zaguero del Benfica “merece todo el reconocimiento” y que “será recordado por todo lo que nos dio”.

Otamendi ya fue capitán de la Selección en otras ocasiones. En esta Eliminatoria portó la cinta ante Paraguay, en un partido donde marcó el gol de la victoria por 1 a 0. Además, lo hizo en tres amistosos previos: frente a Brasil (2018), Chile (2019) y Alemania (2019).

Un cierre de Eliminatorias con la mira en 2026

Con la clasificación asegurada y el liderazgo indiscutido en la tabla, el duelo ante Ecuador servirá como una oportunidad para dar rodaje a jugadores que buscan consolidarse en el plantel.

Scaloni lo dejó en claro: el objetivo es cerrar con solidez el camino clasificatorio y preparar al grupo para el gran desafío que se viene, el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

De esta manera, sin Messi pero con Almada vistiendo la 10 y Otamendi como capitán, la Selección Argentina afrontará un partido que, aunque no definitorio en lo deportivo, tiene un fuerte peso simbólico en la construcción del equipo que defenderá la corona mundial.