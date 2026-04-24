Pandemia de lesiones a menos de dos meses del Mundial: las estrellas que quedaron fuera y los que llegan con lo justo

Qué figuras internacionales quedaron fuera del Mundial 2026

La plaga de lesiones no distingue fronteras y ha golpeado con dureza a otros candidatos al título:

Brasil: Es uno de los más afectados. Rodrygo sufrió una rotura ligamentaria que lo dejó sin chances , mientras que la joya Estevao está en duda por una lesión grado 4 en el tendón de la corva tras un partido con el Chelsea.

Alemania: El delantero Serge Gnabry confirmó oficialmente que su sueño terminó debido a una rotura en el aductor de su pierna derecha.

Francia: Los galos perdieron a Hugo Ekititke por una rotura del tendón de Aquiles en su pierna derecha.

Quiénes son los futbolistas que llegan al límite físicamente

Además de las bajas confirmadas, hay estrellas que mantienen en vilo a sus países por problemas musculares que los obligarán a llegar con lo justo al debut. España respira con Lamine Yamal, quien tras un susto por una lesión en el bíceps femoral, llegaría con lo justo pero con poco ritmo de juego.

En sintonía, Eder Militao en Brasil y Arda Güler en Turquía también encienden las alarmas por complicaciones físicas que condicionan su preparación final. A falta de menos de siete semanas, el mundo del fútbol reza para que la lista de ausencias no se siga extendiendo.