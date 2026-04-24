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ALERTA MUNDIALISTA

Pandemia de lesiones a menos de dos meses del Mundial: las estrellas que quedaron fuera y los que llegan con lo justo

A menos de dos meses del inicio del torneo en Estados Unidos, México y Canadá, la preocupación crece en los cuerpos técnicos. Entre roturas de ligamentos y problemas musculares crónicos, la lista de ausencias confirmadas y jugadores entre algodones no para de crecer.

Pandemia de lesiones a menos de dos meses del Mundial: las estrellas que quedaron fuera y los que llegan con lo justo

La cuenta regresiva para el Mundial 2026 ha entrado en una fase crítica. A solo 48 días del partido inaugural, el foco de las potencias no está puesto en la táctica, sino en los partes médicos. Una seguidilla de lesiones graves en las principales ligas del mundo ha empezado a desmantelar las listas de convocados, dejando a varias figuras sin el sueño de participar en la cita máxima.

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Qué jugadores de la Selección Argentina se pierden el Mundial

Lionel Scaloni ya recibió las primeras confirmaciones negativas para la nómina de la Albiceleste. Juan Foyth quedó descartado tras sufrir la rotura del tendón de Aquiles, mientras que el joven delantero Joaquín Panichelli también será baja por una rotura de ligamentos cruzados sufrida durante un entrenamiento previo a los amistosos internacionales.

La mayor preocupación hoy pasa por Cristian "Cuti" Romero, quien padece una lesión ligamentaria cuyos plazos de recuperación (5 a 7 semanas) lo harían llegar a la Copa del Mundo sin rodaje futbolístico. En una situación similar se encuentra Lautaro Martínez, quien tras recuperarse de un desgarro sufrió una distensión en el sóleo que lo mantiene fuera de las canchas.

Qué figuras internacionales quedaron fuera del Mundial 2026

La plaga de lesiones no distingue fronteras y ha golpeado con dureza a otros candidatos al título:

  • Brasil: Es uno de los más afectados. Rodrygo sufrió una rotura ligamentaria que lo dejó sin chances, mientras que la joya Estevao está en duda por una lesión grado 4 en el tendón de la corva tras un partido con el Chelsea.

  • Alemania: El delantero Serge Gnabry confirmó oficialmente que su sueño terminó debido a una rotura en el aductor de su pierna derecha.

  • Francia: Los galos perdieron a Hugo Ekititke por una rotura del tendón de Aquiles en su pierna derecha.

Quiénes son los futbolistas que llegan al límite físicamente

Además de las bajas confirmadas, hay estrellas que mantienen en vilo a sus países por problemas musculares que los obligarán a llegar con lo justo al debut. España respira con Lamine Yamal, quien tras un susto por una lesión en el bíceps femoral, llegaría con lo justo pero con poco ritmo de juego.

En sintonía, Eder Militao en Brasil y Arda Güler en Turquía también encienden las alarmas por complicaciones físicas que condicionan su preparación final. A falta de menos de siete semanas, el mundo del fútbol reza para que la lista de ausencias no se siga extendiendo.

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