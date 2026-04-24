¿Romance o amistad? Sofía Gonet habló sin filtro sobre su vínculo con Ian Lucas: "Somos..."

Así, Sofía despejó las especulaciones y dejó claro que lo suyo con Ian es una amistad genuina, nacida en el programa y sostenida por la complicidad que comparten fuera de cámara.

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Cómo fue la jugada promesa de Ian Lucas a Sofía Gonet antes de ganar MasterChef Celebrity

Ian Lucas y Sofía La Reini Gonet fueron los protagonistas de la última instancia de MasterChef Celebrity (Telefe), el reality culinario que en su reciente edición terminó coronando al cantante y youtuber como gran ganador.

En medio de la expectativa por la definición del certamen conducido por Wanda Nara, salió a la luz una divertida conversación entre los finalistas en la previa de la gran noche, donde ambos se animaron a hacer una promesa inesperada.

El momento quedó registrado en un video que Sofía compartió en sus historias de Instagram, reflejando la complicidad y el buen vínculo que mantuvieron durante los meses de grabación.

Entre risas y en tono de broma, los dos fantasearon con la idea de casarse y así compartir el premio del reality, nada menos que 50 millones de pesos.

"Nada más alejado que un sacerdote", lanzó la influencer en camarines, mientras que Ian respondió divertido: "Bueno, si gano yo nos casamos, sino no".

La charla siguió en el mismo clima de humor. Sofía retrucó: "Mira me parece que me conviene más perder y después casarnos. Mirá que hacemos mitad y mitad todo, tipo papeles". Y enseguida agregó: "¡Yo me quedo con todas tus cosas!", cerrando la ocurrencia entre carcajadas.

Más tarde, la Reini volvió sobre el tema y aclaró: "Ian me prometió que si él ganaba, se casaba conmigo. Mira que si gano yo no eh, yo no reparto el premio".

Finalmente, la definición consagró a Ian Lucas, quien se impuso con emoción tras destacarse a lo largo de una competencia que reunió a 27 celebridades. "Se consiguió el resultado que tanto esperé y tanto soñé", expresó el cantante, visiblemente conmovido.