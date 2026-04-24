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¿Romance o amistad? Sofía Gonet habló sin filtro sobre su vínculo con Ian Lucas: "Somos..."

En el stream de Jotax Digital, Sofía "La Reini" Gonet habló sobre su vínculo con Ian Lucas, ganador de MasterChef Celebrity.

24 abr 2026, 11:46
sofia gonet e ian lucas
sofia gonet e ian lucas

Las miradas se posaron sobre Sofía Gonet e Ian Lucas desde que compartieron la final de MasterChef Celebrity (Telefe). La química entre ambos, las fotos en las redes y las salidas nocturnas despertaron rumores de un romance que parecía crecer fuera de la pantalla.

Sin embargo, La Reini fue quien decidió ponerle fin a las versiones. En una entrevista para el streaming de Jotax Digital, la influencer enfrentó la pregunta sin vueltas.

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"¿Hay algo con Ian Lucas, un romance?", le consultaron. Y ella respondió con firmeza: "No, no hay romance. Somos amigos y salimos mucho a bailar juntos".

Lejos de dejar espacio a la duda, Gonet reforzó su postura y subrayó el vínculo que los une. "A veces subimos alguna foto de los dos, pero la realidad es que somos amigos. Tenemos una muy buena relación de amigos", aseguró.

Así, Sofía despejó las especulaciones y dejó claro que lo suyo con Ian es una amistad genuina, nacida en el programa y sostenida por la complicidad que comparten fuera de cámara.

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Cómo fue la jugada promesa de Ian Lucas a Sofía Gonet antes de ganar MasterChef Celebrity

Ian Lucas y Sofía La Reini Gonet fueron los protagonistas de la última instancia de MasterChef Celebrity (Telefe), el reality culinario que en su reciente edición terminó coronando al cantante y youtuber como gran ganador.

En medio de la expectativa por la definición del certamen conducido por Wanda Nara, salió a la luz una divertida conversación entre los finalistas en la previa de la gran noche, donde ambos se animaron a hacer una promesa inesperada.

El momento quedó registrado en un video que Sofía compartió en sus historias de Instagram, reflejando la complicidad y el buen vínculo que mantuvieron durante los meses de grabación.

Entre risas y en tono de broma, los dos fantasearon con la idea de casarse y así compartir el premio del reality, nada menos que 50 millones de pesos.

"Nada más alejado que un sacerdote", lanzó la influencer en camarines, mientras que Ian respondió divertido: "Bueno, si gano yo nos casamos, sino no".

La charla siguió en el mismo clima de humor. Sofía retrucó: "Mira me parece que me conviene más perder y después casarnos. Mirá que hacemos mitad y mitad todo, tipo papeles". Y enseguida agregó: "¡Yo me quedo con todas tus cosas!", cerrando la ocurrencia entre carcajadas.

Más tarde, la Reini volvió sobre el tema y aclaró: "Ian me prometió que si él ganaba, se casaba conmigo. Mira que si gano yo no eh, yo no reparto el premio".

Finalmente, la definición consagró a Ian Lucas, quien se impuso con emoción tras destacarse a lo largo de una competencia que reunió a 27 celebridades. "Se consiguió el resultado que tanto esperé y tanto soñé", expresó el cantante, visiblemente conmovido.

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