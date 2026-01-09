Los tres "tocados" que encienden las alarmas en la pretemporada de Boca

En Boca saben que se trata de un caso especial. El atacante está próximo a cumplir 39 años y la planificación apunta a tenerlo en plenitud física desde el comienzo de la competencia oficial. Con el debut ante Deportivo Riestra programado para el domingo 25 de enero, aún hay margen para administrarlo sin apuros.

Qué pasó con Carlos Palacios y por qué fue preservado

Otro de los ausentes fue Carlos Palacios, uno de los jugadores con mayor continuidad en el último semestre y bien considerado por Claudio Úbeda. El chileno sufrió un golpe leve en una de sus rodillas y, por precaución, no fue exigido en el primer ensayo de fútbol.

En este tramo inicial de la pretemporada, el mensaje es claro: ante la mínima molestia, se baja la intensidad. La idea es evitar contratiempos mayores cuando recién comienza la puesta a punto y el cuerpo todavía se está adaptando a las cargas.

Por ahora, su situación no genera una preocupación extra, aunque su evolución será seguida de cerca en los próximos entrenamientos.

Cuál es la situación de Rodrigo Battaglia

El tercer nombre en la lista de jugadores “tocados” es Rodrigo Battaglia. El volante central arrastra molestias en el tendón de Aquiles y este jueves trabajó de manera diferenciada junto al cuerpo de kinesiología.

Battaglia viene de un semestre complejo. Tras regresar de una lesión en el sóleo durante la última temporada, perdió el puesto en el equipo a manos de Milton Delgado y ahora busca ponerse a punto desde lo físico para volver a competir por un lugar.

En Boca consideran clave no forzar su recuperación, especialmente en una zona sensible como el tendón de Aquiles, donde una sobrecarga puede derivar en un problema mayor.

Llegan al debut del Torneo Apertura

Más allá de la incertidumbre lógica que genera la condición física de Cavani, Palacios y Battaglia, en Boca transmiten tranquilidad. La evolución diaria será determinante, pero la confianza es que ninguno de los tres se pierda el debut frente a Deportivo Riestra.

Por el momento, no hay diagnósticos de gravedad ni plazos de recuperación alarmantes. El foco está puesto en administrar las cargas, ajustar detalles físicos y llegar al inicio del Torneo Apertura con el plantel en las mejores condiciones posibles.

La primera práctica de fútbol dejó señales, pero también dejó en claro una postura: Boca prefiere prevenir antes que lamentar. Con un calendario exigente por delante, el cuidado de sus jugadores clave aparece como una prioridad desde el primer día de la pretemporada.