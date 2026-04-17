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El tarotista de Boca sorprendió con su predicción para el Superclásico ante River: "Veo mejor a..."

Walter Lavalle, reconocido por anticipar resultados del Xeneize, tiró las cartas en la previa del clásico y dejó una definición que llamó la atención.

El tarotista de Boca sorprendió con su predicción para el Superclásico ante River: Veo mejor a...

En la antesala del partido que se disputará este domingo por el Torneo Apertura, Walter Lavalle, conocido como el tarotista de Boca, volvió a realizar su tradicional lectura de cartas. Y esta vez, su conclusión fue clara: “lo veo mejor a River”.

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Como es habitual en sus análisis, el tarotista comenzó interpretando las energías vinculadas al equipo dirigido por Eduardo Coudet. Según explicó, las cartas mostraron un panorama positivo para el conjunto de Núñez: “Veo bastante juventud, capaz que apuesta por algún juvenil. El 2 de copa es una buena carta para River”, señaló.

Qué dicen las cartas sobre River en la previa del Superclásico

De acuerdo a Lavalle, el equipo llega con señales favorables, aunque no exentas de matices. “Por momentos el fútbol no les sale como ellos quieren, pero son cartas muy buenas para River”, afirmó, dejando entrever que el desarrollo del partido podría tener altibajos, pero con tendencia positiva.

Qué predicción hizo el tarotista sobre Boca

En contraste, el panorama para Boca no resultó tan alentador en la lectura. Si bien reconoció que el equipo llega con confianza, el tarotista remarcó la ausencia de cartas que indiquen un resultado contundente: “Hasta ahora no veo cartas de consagración”, explicó.

Además, mencionó la aparición de una carta particular: “Le sale el Diablo, algo raro puede llegar a pasar”, advirtió. En ese sentido, sugirió la posibilidad de una jugada polémica o una situación inesperada durante el encuentro, aunque aclaró: “No estoy diciendo que River va a ganar con robo”.

Finalmente, Lavalle sintetizó su visión con una frase que no pasó desapercibida, especialmente por su identificación con Boca: “Si tengo que sacar una conclusión, no lo veo ganando a Boca”.

A pesar de su fanatismo por el Xeneize, el tarotista aseguró que basa su análisis únicamente en lo que le marcan las cartas. Con ese marco, dejó planteado un interrogante que solo el partido podrá responder: si su predicción volverá a acertar en otro Superclásico.

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