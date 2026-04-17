El tarotista de Boca sorprendió con su predicción para el Superclásico ante River: "Veo mejor a..."

Además, mencionó la aparición de una carta particular: “Le sale el Diablo, algo raro puede llegar a pasar”, advirtió. En ese sentido, sugirió la posibilidad de una jugada polémica o una situación inesperada durante el encuentro, aunque aclaró: “No estoy diciendo que River va a ganar con robo”.

Finalmente, Lavalle sintetizó su visión con una frase que no pasó desapercibida, especialmente por su identificación con Boca: “Si tengo que sacar una conclusión, no lo veo ganando a Boca”.

A pesar de su fanatismo por el Xeneize, el tarotista aseguró que basa su análisis únicamente en lo que le marcan las cartas. Con ese marco, dejó planteado un interrogante que solo el partido podrá responder: si su predicción volverá a acertar en otro Superclásico.