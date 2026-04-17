River vs. Boca: quiénes son los jugadores más caros del Superclásico

Qué otros nombres aparecen entre los mejor valuados

River cuenta con varios futbolistas en rangos altos, como Sebastián Driussi, Gonzalo Montiel y Lucas Martínez Quarta, todos con una cotización de 4,5 millones de euros. También figuran Matías Viña y Giuliano Galoppo (4 millones), mientras que otros nombres como Juan Fernando Quintero y Agustín Ruberto aparecen en 2 millones.

En Boca, en tanto, se destacan Leandro Paredes y Ayrton Costa (5 millones), Kevin Zenón (4,5 millones) y Adam Bareiro junto a Williams Alarcón (4 millones). Más abajo en la lista aparecen futbolistas de experiencia internacional como Edinson Cavani y Ander Herrera, ambos tasados en 500 mil euros.

Los valores reflejan el verdadero mercado

Más allá de las cifras, desde el propio relevamiento surge una aclaración clave: los valores no siempre reflejan el precio real de mercado. Casos como el de Tomás Aranda, en Boca, tasado en 800 mil euros, o Joaquín Freitas en River, valuado en 500 mil, evidencian que se trata de estimaciones que no necesariamente coinciden con lo que podría pagarse en una transferencia.

En ese contexto, el Superclásico no solo enfrenta a dos de los equipos más grandes del país, sino también a los planteles más valiosos del fútbol argentino, en un duelo que trasciende lo deportivo y también se mide en cifras.

Uno por uno, los valores del plantel de River

Kendry Páez - 9 millones de euros.

- 9 millones de euros. Aníbal Moreno - 8 millones de euros.

- 8 millones de euros. Lautaro Rivero - 7 millones de euros.

- 7 millones de euros. Kevin Castaño - 6.5 millones de euros.

- 6.5 millones de euros. Maximiliano Salas y Facundo Colidio - 5 millones de euros.

y Facundo - 5 millones de euros. Sebastián Driussi , Lucas Martínez Quarta , Gonzalo Montiel y Fausto Vera - 4.5 millones de euros.

, Lucas , Gonzalo y Fausto - 4.5 millones de euros. Matías Viña y Giuliano Galoppo - 4 millones de euros.

y Giuliano - 4 millones de euros. Juan Carlos Portillo y Ian Subiabre - 3.5 millones de euros.

y Ian - 3.5 millones de euros. Tomás Galván - 3 millones de euros.

- 3 millones de euros. Paulo Díaz , Fabricio Bustos , Tobías Ramírez y Santiago Lencina - 2.5 millones de euros.

, Fabricio , Tobías y Santiago - 2.5 millones de euros. Ezequiel Centurión - 2.2 millones de euros.

- 2.2 millones de euros. Juan Fernando Quintero y Agustín Ruberto - 2 millones de euros.

y Agustín - 2 millones de euros. Santiago Beltrán - 1.5 millones de euros.

- 1.5 millones de euros. Germán Pezzella y Maximiliano Meza - 1 millón de euros.

y Maximiliano - 1 millón de euros. Joaquín Freitas - 500 mil euros.

- 500 mil euros. Juan Cruz Meza y Leonel Jaime - 300 mil euros.

y Leonel - 300 mil euros. Franco Armani - 250 mil euros.

Uno por uno, los valores del plantel de Boca