River vs. Boca: quiénes son los jugadores más caros del Superclásico

Qué otros nombres aparecen entre los mejor valuados
River cuenta con varios futbolistas en rangos altos, como Sebastián Driussi, Gonzalo Montiel y Lucas Martínez Quarta, todos con una cotización de 4,5 millones de euros. También figuran Matías Viña y Giuliano Galoppo (4 millones), mientras que otros nombres como Juan Fernando Quintero y Agustín Ruberto aparecen en 2 millones.
En Boca, en tanto, se destacan Leandro Paredes y Ayrton Costa (5 millones), Kevin Zenón (4,5 millones) y Adam Bareiro junto a Williams Alarcón (4 millones). Más abajo en la lista aparecen futbolistas de experiencia internacional como Edinson Cavani y Ander Herrera, ambos tasados en 500 mil euros.
Los valores reflejan el verdadero mercado
Más allá de las cifras, desde el propio relevamiento surge una aclaración clave: los valores no siempre reflejan el precio real de mercado. Casos como el de Tomás Aranda, en Boca, tasado en 800 mil euros, o Joaquín Freitas en River, valuado en 500 mil, evidencian que se trata de estimaciones que no necesariamente coinciden con lo que podría pagarse en una transferencia.
En ese contexto, el Superclásico no solo enfrenta a dos de los equipos más grandes del país, sino también a los planteles más valiosos del fútbol argentino, en un duelo que trasciende lo deportivo y también se mide en cifras.
Uno por uno, los valores del plantel de River
- Kendry Páez - 9 millones de euros.
- Aníbal Moreno - 8 millones de euros.
- Lautaro Rivero - 7 millones de euros.
- Kevin Castaño - 6.5 millones de euros.
- Maximiliano Salas y Facundo Colidio - 5 millones de euros.
- Sebastián Driussi, Lucas Martínez Quarta, Gonzalo Montiel y Fausto Vera - 4.5 millones de euros.
- Matías Viña y Giuliano Galoppo - 4 millones de euros.
- Juan Carlos Portillo y Ian Subiabre - 3.5 millones de euros.
- Tomás Galván - 3 millones de euros.
- Paulo Díaz, Fabricio Bustos, Tobías Ramírez y Santiago Lencina - 2.5 millones de euros.
- Ezequiel Centurión - 2.2 millones de euros.
- Juan Fernando Quintero y Agustín Ruberto - 2 millones de euros.
- Santiago Beltrán - 1.5 millones de euros.
- Germán Pezzella y Maximiliano Meza - 1 millón de euros.
- Joaquín Freitas - 500 mil euros.
- Juan Cruz Meza y Leonel Jaime - 300 mil euros.
- Franco Armani - 250 mil euros.
Uno por uno, los valores del plantel de Boca
- Santiago Ascacíbar, Exequiel Zeballos y Milton Delgado - 7 millones de euros.
- Lautaro Di Lollo - 6 millones de euros.
- Miguel Merentiel - 5.5 millones de euros.
- Leandro Paredes y Ayrton Costa - 5 millones de euros.
- Kevin Zenón - 4.5 millones de euros.
- Adam Bareiro y Williams Alarcón - 4 millones de euros.
- Lautaro Blanco - 3.8 millones de euros.
- Tomás Belmonte, Carlos Palacios, Juan Barinaga y Marco Pellegrino - 3.5 millones de euros.
- Alan Velasco - 2.8 millones de euros.
- Milton Giménez - 2.7 millones de euros.
- Malcom Braida - 2.5 millones de euros.
- Marcelo Weigandt - 2 millones de euros.
- Leandro Brey - 1.3 millones de euros.
- Ángel Romero - 900 mil euros.
- Rodrigo Battaglia y Tomás Aranda - 800 mil euros.
- Agustín Marchesín - 700 mil euros.
- Edinson Cavani y Ander Herrera - 500 mil euros.
- Camilo Rey Domenech - 400 mil euros.
- Nicolás Figal - 350 mil euros.
- Agustín Martegani - 300 mil euros.
- Gonzalo Gelini - 250 mil euros.
- Iker Zufiaurre - 200 mil euros.
- Javier García - 25 mil euros.