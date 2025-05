Polémica y clasificación: Platense eliminó a River y un jugador del Calamar reveló qué le dijo el árbitro

Tras el encuentro, Juan Cozzani, arquero y figura del Calamar, reveló el diálogo que mantuvo con el juez. "Antes que termine el partido me dijo que no era y ahora, cuando pudimos hablar más tranquilos, me pidió disculpas. Me dijo que si el lateral era para nosotros, lo lamentaba por su hijo, que no fue con mala intención", contó el arquero.

Cozzani también mostró templanza en su respuesta: "Le dije que ya está, que no pasaba nada, que tampoco era toda de él. Fue una jugada rápida, de esas que si no terminan en penal, pasan de largo".

Más allá de la polémica, el arquero fue clave en la clasificación: contuvo el penal de Sebastián Driussi y previamente había tenido la ayuda del palo ante Kevin Castaño. El próximo desafío de Platense será este domingo ante San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro, por un lugar en la gran final del certamen.