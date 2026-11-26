La profunda angustia del volante con pasado en Huracán se explica también por el contexto personal que atravesaba: la noche ante Independiente Rivadavia marcaba su regreso oficial a las canchas tras un mes y medio de inactividad. Su última participación había sido el pasado 13 de octubre, en el encuentro de ida de las semifinales de la Copa Sudamericana frente a Vasco da Gama, jornada en la que salió reemplazado a los 13 minutos del segundo tiempo. Desde entonces transcurrieron siete compromisos en los que, pese a haber tenido chances de volver a sumar rodaje, Rodolfo Arruabarrena había optado por priorizar a otros futbolistas del plantel.