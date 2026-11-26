En medio de una noche marcada por los festejos tras la obtención de la Copa Sudamericana y la clasificación a los cuartos de final del Torneo Clausura luego de vencer a Independiente Rivadavia, la nota negativa en Boca Juniors pasó por el aspecto físico. El exigente cierre de temporada le pasó factura al plantel conducido por Rodolfo Arruabarrena y dejó a dos mediocampistas entre algodones: Milton Delgado y Williams Alarcón serán sometidos a estudios médicos este jueves para determinar el grado exacto de sus respectivas dolencias.