Además, el entrenador logró cortar una racha histórica de 46 años al ganar los dos clásicos de la temporada frente a San Lorenzo: se impuso tanto en el Estadio Tomás Adolfo Ducó como en el Nuevo Gasómetro, escenario en el que Huracán había ganado apenas una vez anteriormente, en 2001. Sin embargo, esos hitos no alcanzaron para revertir un balance general negativo.

Quién suena para reemplazar a Diego Martínez como nuevo DT de Huracán

Con la salida ya oficializada, la dirigencia del Globo deberá abocarse ahora a la búsqueda de un reemplazante para afrontar la próxima temporada. Por estas horas, el nombre que suena con fuerza es el de Matías Biscay, ampliamente reconocido por su trayectoria como ayudante de campo de Marcelo Gallardo, quien además defendió la camiseta de Huracán como futbolista a fines de la década del noventa.