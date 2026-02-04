Newell's reveló el plan estratégico que implementará para que Messi vuelva al fútbol argentino en 2027

Cuándo nació la idea y quiénes la impulsan dentro del club

Medina explicó que este proyecto comenzó a gestarse en 2024, cuando tomó forma la agrupación política UNEN Newell’s Old Boys. Ese espacio terminó ganando las elecciones presidenciales del club en diciembre de 2025, con Ignacio Boero como candidato, lo que permitió darle continuidad institucional a una idea que ya estaba sobre la mesa.

“Se habló, se planteó la idea, pero no hay definiciones”, aclaró el dirigente, bajándole el tono a cualquier tipo de expectativa inmediata. Sin embargo, el tema fue parte central del discurso político que llevó a la nueva conducción a imponerse en las urnas.

Durante el cierre de campaña, Boero, acompañado por Julio Lamas y Roberto Sensini, lanzó una frase que resonó fuerte entre los hinchas: “Haré lo posible y lo imposible por cumplir el sueño de que venga Messi”. Esa declaración fue luego respaldada desde el área deportiva.

Qué postura tiene el cuerpo técnico de Newell’s sobre un posible regreso

Favio Orsi, actual entrenador del equipo junto a Sergio Gómez, también se refirió públicamente a la posibilidad. “Nos parece que sería hermoso que él tenga la posibilidad de jugar en su club de origen, en su ciudad. Eso sería buenísimo que pueda pasar, así que todo lo que esté a nuestro alcance lo haremos”, expresó el DT, alineado con la visión institucional.

Cómo encaja este plan con la situación actual de Messi

En lo contractual, Messi tiene vínculo con Inter Miami hasta el final de la temporada 2028 de la Major League Soccer. Al renovar su contrato, el rosarino fue contundente: “Es una alegría seguir acá y continuar con este proyecto. Desde que llegué a Miami soy muy feliz”.

Sin embargo, el propio Messi nunca ocultó su lazo emocional con Newell’s. Tras su salida de Barcelona, dejó una frase que todavía resuena en Rosario: “Tengo el sueño de poder jugar en Newell’s, pero no sé realmente si se va a dar. Hoy tengo una familia y está por delante de mi deseo”.

Por ahora, el sueño sigue siendo un proyecto. Pero en el Parque Independencia ya trabajan para que, en 2027, esa ilusión tenga bases reales.