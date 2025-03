Preocupación total: el futbolista Emiliano Gómez sufrió una conmoción cerebral y convulsionó en pleno partido

Los médicos ingresaron de inmediato al campo de juego y, tras estabilizarlo, lo trasladaron en camilla a un hospital cercano. Allí se le realizaron estudios que descartaron lesiones de gravedad, por lo que fue dado de alta horas más tarde.

El mensaje de Emiliano Gómez tras el susto en la cancha

Ya más tranquilo, el delantero de 23 años utilizó sus redes sociales para llevar calma y agradecer el apoyo recibido. "Primero que nada agradecerles a todos aquellos que me hicieron llegar su mensaje, comentarles que ya se me realizó estudios y salió todo bien. Otra vez agradecerles a todos por el gran cariño que me dieron", escribió.

gomez_mensaje.jpg

Desde Puebla informaron que el futbolista iniciará el protocolo postconmoción antes de regresar a la competencia y destacaron la solidaridad de los hinchas tras el incidente: "Agradecemos las muestras de apoyo de toda nuestra afición y de los seguidores de Gallos. Todos estamos contigo. ¡Fuerza y pronta recuperación, Emiliano!".