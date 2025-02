Detuvieron a un futbolista de Primera División por el secuestro de su propia pareja

MixCollage-25-Feb-2025-10-20-AM-306.jpg

Violencia de género: qué se sabe sobre la denuncia contra Alan Sosa

Según el informe policial, el hecho ocurrió en una vivienda ubicada en la calle 505 entre 17 y 18. De acuerdo con la denuncia, la pareja había mantenido una fuerte discusión con Sosa, de 21 años.

Tras esto, el futbolista le quitó las llaves del portón eléctrico a Szepietowski, de 24 años y le impidió salir de la casa. Además, la víctima señaló que el futbolista le dirigió palabras denigrantes, despectivas y amenazas.

alan sosa 22.jpg

Luego del llamado a la policía, efectivos de la Comisaría 13era de Gonnet arribaron al lugar y procedieron a la detención del jugador. La fiscal Eugenia Di Lorenzo, a cargo de la causa, convalidó la aprehensión y ordenó la remisión de actuaciones.

Tras la denuncia, la joven se descargó en las redes. "Es aparecer muerta para que se pongan en contra de uno que patea la pelotita no??!!!!! Mangas de mononeuronales", escribió y también publicó una foto de la denuncia formal que realizó en la sede policial.

"No paro de temblar, de llorar, se me parte la cabeza, quiero estar con mi hija ya", afirmó la mujer. "Saliste esposado y me jurabas llevarme al altar? Sos un violento hdp, me las vas a pagar todas", cerró.

Sosa será sometido a una audiencia judicial en las próximas horas, donde se determinarán los pasos a seguir en la investigación del caso.