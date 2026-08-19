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Preocupación total por Jamal Musiala: sufrió un nuevo desmayo y reveló un diagnóstico médico

El futbolista del Bayern Múnich se desplomó ante Heidenheim y confirmó su diagnóstico. ¿Qué tiene Jamal Musiala?

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Preocupación total por Jamal Musiala: sufrió un nuevo desmayo y reveló un diagnóstico médico

Una escena dramática volvió a encender todas las alarmas en el fútbol europeo. Durante un partido amistoso disputado esta tarde entre el Bayern Múnich y el Heidenheim, el mediapunta Jamal Musiala sufrió un nuevo desmayo en pleno campo de juego, apenas tres días después de haber vivido un episodio similar frente al RB Leipzig.

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El joven talento alemán había sido sometido a diversos chequeos clínicos por parte del cuerpo médico del club antes del compromiso. Tras arrancar entre los suplentes, el entrenador Vincent Kompany dispuso su ingreso a los 61 minutos del segundo tiempo. Sin embargo, tan solo cuatro minutos después de ingresar al césped, el futbolista comenzó a tambalearse hasta desplomarse, sin que mediara contacto alguno con un rival. Tan solo ocho minutos después de su entrada, tuvo que retirarse del encuentro.

Sus compañeros se agruparon rápidamente a su alrededor para resguardarlo mientras los médicos ingresaban a asistirlo. Tras permanecer tendido varios minutos, Musiala logró ponerse en pie y se retiró caminando por sus propios medios al vestuario. En el antecedente reciente ante el Leipzig, donde se desvaneció a los 15 minutos, la entidad Bávara había atribuido el colapso a las altas temperaturas; no obstante, esta segunda descompensación ocurrió en un marco climático templado, con cerca de 20 grados.

Qué diagnóstico médico reveló Jamal Musiala tras volver a desmayarse

Luego de la conmoción generada, el propio futbolista emitió un comunicado oficial en sus redes sociales para brindar tranquilidad sobre su estado y explicar la causa detrás de estos episodios: “Lo primero es lo primero: ¡estoy bien! Me han detectado desmayos temporales de corta duración que se deben a una disfunción neurológica”.

El atacante buscó disipar el temor colectivo remarcando que se encuentra bajo seguimiento profesional: “Sé que a primera vista pueden dar miedo, pero para mí, en estos momentos, simplemente forman parte de mi día a día. Estoy recibiendo la mejor atención médica posible al respecto y me siento muy optimista”. A su vez, enfatizó un dato central respecto a su futuro deportivo: “Lo importante es que no existe ningún riesgo adicional para la salud más allá de esto”.

El jugador aclaró que cuenta con la aprobación de los especialistas para continuar compitiendo: “Tras una estrecha consulta con los especialistas, mi deseo personal era afrontar este reto y, con el visto bueno de los neurólogos, seguir haciendo lo que más me ayuda en mi recuperación: simplemente vivir mi día a día y seguir dedicándome a mi pasión, el fútbol. He asumido la responsabilidad de esa decisión”.

Qué dijeron desde el Bayern Múnich sobre la salud de Musiala

Por su parte, el director deportivo de la institución bávara, Max Eberl, brindó declaraciones al medio BILD tras el encuentro y reflexionó sobre la situación que atraviesa el plantel. “Lo sabíamos y lo seguimos sabiendo. Cuando sucede algo así, como el colapso de Eriksen, o ahora con Jamal, todos entienden que el fútbol es lo más hermoso del mundo y que se trata de algo completamente diferente”, analizó el directivo.

El episodio también desencadenó momentos de tensión entre los propios futbolistas. Durante el primer colapso ante el Leipzig, el flamante refuerzo Ismael Saibari acudió de inmediato a asistirlo visiblemente afectado, una reacción ligada a su experiencia personal cercana con Abdelhak Nouri, quien en 2017 sufrió una arritmia en un amistoso y permaneció 13 meses en coma. Tras someterse a nuevas revisiones en el vestuario, Musiala pidió reserva sobre el tema para continuar su proceso junto a su círculo de confianza y la institución.

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