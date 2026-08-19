Preocupación total por Jamal Musiala: sufrió un nuevo desmayo y reveló un diagnóstico médico

El atacante buscó disipar el temor colectivo remarcando que se encuentra bajo seguimiento profesional: “Sé que a primera vista pueden dar miedo, pero para mí, en estos momentos, simplemente forman parte de mi día a día. Estoy recibiendo la mejor atención médica posible al respecto y me siento muy optimista”. A su vez, enfatizó un dato central respecto a su futuro deportivo: “Lo importante es que no existe ningún riesgo adicional para la salud más allá de esto”.

El jugador aclaró que cuenta con la aprobación de los especialistas para continuar compitiendo: “Tras una estrecha consulta con los especialistas, mi deseo personal era afrontar este reto y, con el visto bueno de los neurólogos, seguir haciendo lo que más me ayuda en mi recuperación: simplemente vivir mi día a día y seguir dedicándome a mi pasión, el fútbol. He asumido la responsabilidad de esa decisión”.

Qué dijeron desde el Bayern Múnich sobre la salud de Musiala

Por su parte, el director deportivo de la institución bávara, Max Eberl, brindó declaraciones al medio BILD tras el encuentro y reflexionó sobre la situación que atraviesa el plantel. “Lo sabíamos y lo seguimos sabiendo. Cuando sucede algo así, como el colapso de Eriksen, o ahora con Jamal, todos entienden que el fútbol es lo más hermoso del mundo y que se trata de algo completamente diferente”, analizó el directivo.

El episodio también desencadenó momentos de tensión entre los propios futbolistas. Durante el primer colapso ante el Leipzig, el flamante refuerzo Ismael Saibari acudió de inmediato a asistirlo visiblemente afectado, una reacción ligada a su experiencia personal cercana con Abdelhak Nouri, quien en 2017 sufrió una arritmia en un amistoso y permaneció 13 meses en coma. Tras someterse a nuevas revisiones en el vestuario, Musiala pidió reserva sobre el tema para continuar su proceso junto a su círculo de confianza y la institución.