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Bombazo en la Fórmula 1: Red Bull confirmó un inesperado cambio de pilotos

Una lesión obligó a Red Bull a modificar su formación para el Gran Premio de Países Bajos.

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Bombazo en la Fórmula 1: Red Bull confirmó un inesperado cambio de pilotos. (Foto: A24.com)

Bombazo en la Fórmula 1: Red Bull confirmó un inesperado cambio de pilotos. (Foto: A24.com)

La Fórmula 1 confirmó un inesperado movimiento de pilotos antes del Gran Premio de Países Bajos. Isack Hadjar no podrá competir en Zandvoort debido a una lesión en una muñeca y Liam Lawson será su reemplazante en Red Bull, por lo que volverá a compartir equipo con Max Verstappen.

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El movimiento también tendrá consecuencias en Racing Bulls: Yuki Tsunoda regresará a la Fórmula 1 para ocupar el auto que deja Lawson y será compañero de Arvid Lindblad durante el fin de semana.

Los cambios fueron comunicados este miércoles por las propias escuderías en sus cuentas oficiales.

La modificación se produce a pocos días del regreso de la actividad después del receso de verano europeo y representa un duro contratiempo para Hadjar, quien venía atravesando su primera temporada como piloto de Red Bull.

Qué le pasó a Isack Hadjar

Hadjar sufrió una lesión en la muñeca durante una sesión de entrenamiento físico realizada durante el receso de la Fórmula 1. El problema finalmente lo dejó afuera del Gran Premio de Países Bajos.

El francés, de 21 años, había llegado a Red Bull para la temporada 2026 después de su destacado primer año en Racing Bulls. Su incorporación buscó poner fin a una extensa sucesión de cambios en el segundo auto de la escudería, que durante los últimos años tuvo dificultades para encontrar un compañero estable para Verstappen.

La baja tiene un significado especial para Hadjar: Zandvoort fue el circuito donde consiguió su primer podio en la Fórmula 1, al terminar tercero en la edición de 2025.

Ahora deberá observar desde afuera una carrera que prometía ser especial para él.

Liam Lawson vuelve a Red Bull después de su traumática salida

El gran protagonista del movimiento será Liam Lawson, quien tendrá una nueva oportunidad en el equipo principal de Red Bull. El neozelandés ya conoce perfectamente esa estructura. A comienzos de 2025 había sido elegido para acompañar a Verstappen tras la salida de Sergio Pérez, pero su experiencia terminó abruptamente: Red Bull decidió bajarlo después de apenas dos Grandes Premios y devolverlo a Racing Bulls.

Su lugar fue ocupado entonces por Yuki Tsunoda. Ahora la historia tendrá un giro inesperado: Lawson volverá a ponerse al volante de un Red Bull, aunque esta vez como reemplazante de Hadjar.

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Liam Lawson vuelve a Red Bull y será compañero de Verstappen en Zandvoort. (Foto: Reuters)

Zandvoort, el circuito donde comenzó todo para Lawson

El regreso se producirá precisamente en el circuito donde Lawson debutó en la Fórmula 1 en 2023. Aquella vez también recibió un llamado de emergencia debido a una lesión. Daniel Ricciardo sufrió una fractura en la muñeca durante los entrenamientos del GP de Países Bajos y Lawson tuvo que subirse al AlphaTauri para reemplazarlo.

Tres años después, otra lesión en una muñeca vuelve a abrirle una puerta en Zandvoort, aunque esta vez para conducir uno de los autos más importantes de la parrilla y compartir equipo con Verstappen.

Yuki Tsunoda también regresa a la Fórmula 1

La ausencia de Hadjar provocó un verdadero efecto dominó dentro de la estructura de Red Bull. El ascenso temporal de Lawson deja libre una butaca en Racing Bulls y el elegido para ocuparla es Yuki Tsunoda, quien regresará así a disputar un Gran Premio de Fórmula 1.

El japonés perdió su lugar como titular al finalizar la temporada 2025, cuando Red Bull decidió promover a Hadjar como compañero de Verstappen. Para 2026 quedó vinculado a la estructura como piloto de pruebas y reserva.

Ahora volverá a la parrilla y compartirá Racing Bulls con Arvid Lindblad.

La situación genera una particular secuencia entre los tres pilotos: Lawson comenzó 2025 en Red Bull, Tsunoda lo reemplazó después de dos carreras y Hadjar terminó quedándose con ese asiento para 2026. Ahora, por la lesión del francés, Lawson vuelve a Red Bull y Tsunoda recupera temporalmente un lugar en Racing Bulls.

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