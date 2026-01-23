En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Alpine
Franco Colapinto
CRUCERO MSC WORLD EUROPA

Con Franco Colapinto, Alpine presentó el nuevo auto de la escudería para la termporada 2026

La escudería francesa reveló el A526 este viernes en un crucero MSC con la presencia de Flavio Briatore, Steve Nielsen, Franco Colapinto y Pierre Gasly.

Con Franco Colapinto, Alpine presentó el nuevo auto de la escudería para la termporada 2026
Con Franco Colapinto, Alpine presentó el nuevo auto de la escudería para la termporada 2026
Leé también Franco Colapinto volvió a Alpine y dejó un mensaje que enloqueció a los fanáticos
franco colapinto volvio a alpine y dejo un mensaje que enloquecio a los fanaticos

La ceremonia comenzó a las 8.30 (hora Argentina) en un enorme crucero MSC, que es el nuevo patrocinador del equipo para esta temporada. La transmisión se pudo ver en vivo a través del canal oficial de Alpine en YouTube.

Auto

El MSC World Europa, atracado en la terminal de cruceros MSC en el puerto de Barcelona, fue el escenario del evento. El barco tiene capacidad para casi nueve mil personas y mide 333 metros de largo por 47 de ancho.

Las palabras de Colapinto en la presentación

Es un placer para mí ser parte de este día histórico. Gracias a todos los socios que nos acompañan. Hemos trabajando muy duro con los ingenieros y con Flavio (Briatore) para tener una gran temporada”, fueron las primeras palabras de Colapinto en el acto de presentación.

colapinto_alpiine4

El piloto argentino señaló que el nuevo auto es "muy diferente de manejar" y se comprometió a "aprender en las pruebas" de él. La primera reacción del argentino al ver el auto fue calificarlo como "increíble" y remarcar que "era mejor" que el anterior. También le agradeció a los sponsors y al equipo técnico.

El nuevo auto

Desde mediados de 2025, Alpine concentró sus esfuerzos en el desarrollo del A526, con la intención de competir entre los mejores del campeonato. La escudería, con base en Enstone, realizó una inversión importante para adaptarse al nuevo reglamento y espera que el auto responda en la pista.

Embed

Tras las primeras pruebas en Silverstone y el primer encendido del motor, la expectativa entre los fanáticos creció considerablemente.

Franco Colapinto formó parte del evento, luego de su presentación con la nueva indumentaria y las grabaciones realizadas en la fábrica de Enstone. Su principal objetivo para esta temporada será sumar puntos con Alpine, apoyado en un auto que promete un rendimiento destacado.

El calendario de Colapinto

  • 23 de enero – Barcelona: presentación del monoplaza y primeras pruebas en pista.
  • 26 al 30 de enero – Circuito de Barcelona-Catalunya: ensayos previos al test oficial, con Alpine.
  • 11 al 13 de febrero a las 04.00 a 08.00 y 09.00 a 13.00 (horario argentino) – Circuito Internacional de Bahréin: test oficiales.
  • 18 al 20 de febrero a las 04.00 a 08.00 y 09.00 a 13.00 (horario argentino) – Circuito Internacional de Bahréin: segunda tanda de test oficiales.

Cuándo empieza la temporada 2026 de la Fórmula 1

La temporada 2026 de Fórmula 1 comenzará con el Gran Premio de Australia, que se llevará a cabo desde el viernes 6 de marzo. La carrera inaugural se disputará el domingo 8 de marzo en el circuito de Albert Park.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Alpine Franco Colapinto Alpine Flavio Briatore
Notas relacionadas
Colapinto, modelo: protagonizó el lanzamiento de la nueva indumentaria de Alpine para la F1 2026
Alpine apuesta fuerte: la presentación de su nuevo auto será en un crucero y con Colapinto como protagonista
A días de mostrar su nuevo auto, Alpine hizo un sorpresivo anuncio para la temporada

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar