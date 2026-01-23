Con Franco Colapinto, Alpine presentó el nuevo auto de la escudería para la termporada 2026

colapinto_alpiine4

El piloto argentino señaló que el nuevo auto es "muy diferente de manejar" y se comprometió a "aprender en las pruebas" de él. La primera reacción del argentino al ver el auto fue calificarlo como "increíble" y remarcar que "era mejor" que el anterior. También le agradeció a los sponsors y al equipo técnico.

El nuevo auto

Desde mediados de 2025, Alpine concentró sus esfuerzos en el desarrollo del A526, con la intención de competir entre los mejores del campeonato. La escudería, con base en Enstone, realizó una inversión importante para adaptarse al nuevo reglamento y espera que el auto responda en la pista.

Tras las primeras pruebas en Silverstone y el primer encendido del motor, la expectativa entre los fanáticos creció considerablemente.

Franco Colapinto formó parte del evento, luego de su presentación con la nueva indumentaria y las grabaciones realizadas en la fábrica de Enstone. Su principal objetivo para esta temporada será sumar puntos con Alpine, apoyado en un auto que promete un rendimiento destacado.

El calendario de Colapinto

23 de enero – Barcelona: presentación del monoplaza y primeras pruebas en pista.

– Barcelona: presentación del monoplaza y primeras pruebas en pista. 26 al 30 de enero – Circuito de Barcelona-Catalunya: ensayos previos al test oficial, con Alpine.

– Circuito de Barcelona-Catalunya: ensayos previos al test oficial, con Alpine. 11 al 13 de febrero a las 04.00 a 08.00 y 09.00 a 13.00 (horario argentino) – Circuito Internacional de Bahréin: test oficiales.

(horario argentino) – Circuito Internacional de Bahréin: test oficiales. 18 al 20 de febrero a las 04.00 a 08.00 y 09.00 a 13.00 (horario argentino) – Circuito Internacional de Bahréin: segunda tanda de test oficiales.

Cuándo empieza la temporada 2026 de la Fórmula 1

La temporada 2026 de Fórmula 1 comenzará con el Gran Premio de Australia, que se llevará a cabo desde el viernes 6 de marzo. La carrera inaugural se disputará el domingo 8 de marzo en el circuito de Albert Park.