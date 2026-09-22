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La AFA anunció una nueva copa para 2027: cómo se jugará y cuántos títulos habrá en el fútbol argentino

En total, serán ocho las competencias para el próximo año. La decisión se dio a conocer luego de la reunión del Comité Ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino.

La AFA anunció una nueva copa para 2027. (Foto: archivo).

La AFA anunció una nueva copa para 2027. (Foto: archivo).

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) anunció cambios en las competencias de Primera División para 2027, entre los que sobresale la Recopa de Campeones, un nuevo título oficial que se disputará mediante un triangular. Con su incorporación, la próxima temporada tendrá ocho competencias que entregarán títulos.

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Lionel Scaloni.

La novedad se conoció este martes, luego de una nueva reunión del Comité Ejecutivo de la AFA, en la que se analizaron los formatos y reglamentos que regirán durante la próxima temporada.

La Recopa de Campeones reunirá a tres equipos: los ganadores de la Copa Argentina, la Supercopa Argentina y la Supercopa Internacional. El reglamento contempla además mecanismos de reemplazo en caso de que un mismo club obtenga más de uno de esos títulos.

La competencia tendrá formato triangular y otorgará un nuevo título oficial. De esta manera, se sumará al calendario que ya incluye los torneos Apertura y Clausura y las distintas copas nacionales. La incorporación llevará a ocho la cantidad de competencias que entregarán títulos durante 2027, de acuerdo con lo informado tras la reunión del Comité Ejecutivo.

En total, serán ocho las competencias para el próximo año. (Foto: archivo)

En total, serán ocho las competencias para el próximo año. (Foto: archivo)

Además de la creación de la Recopa, la AFA analizó otros aspectos del formato de los torneos. Según lo informado, el objetivo es mantener la estructura de las principales competencias y realizar modificaciones puntuales en las instancias decisivas.

El importante cambio que tendrán los playoffs en 2027

Uno de los principales cambios estará en la definición de los playoffs del Apertura y Clausura. Se mantendrá el tiempo suplementario en caso de empate, pero habrá una modificación desde las semifinales: los partidos se disputarán en cancha neutral y con ambas parcialidades.

También se analizó la posibilidad de modificar las fechas del mercado de pases para acercarlas a los calendarios utilizados por otras ligas de la Conmebol y Europa. Sin embargo, por el momento no se informó una resolución definitiva sobre ese punto.

Los ocho títulos que habrá en el fútbol argentino en 2027

Con la nueva competencia, el calendario de Primera División quedará integrado por ocho títulos:

  • Torneo Apertura
  • Torneo Clausura
  • Campeón de Liga
  • Copa Argentina
  • Trofeo de Campeones
  • Supercopa Internacional
  • Supercopa Argentina
  • Recopa de Campeones
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