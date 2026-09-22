La AFA anunció una nueva copa para 2027: cómo se jugará y cuántos títulos habrá en el fútbol argentino

En total, serán ocho las competencias para el próximo año. (Foto: archivo)

Además de la creación de la Recopa, la AFA analizó otros aspectos del formato de los torneos. Según lo informado, el objetivo es mantener la estructura de las principales competencias y realizar modificaciones puntuales en las instancias decisivas.

El importante cambio que tendrán los playoffs en 2027

Uno de los principales cambios estará en la definición de los playoffs del Apertura y Clausura. Se mantendrá el tiempo suplementario en caso de empate, pero habrá una modificación desde las semifinales: los partidos se disputarán en cancha neutral y con ambas parcialidades.

También se analizó la posibilidad de modificar las fechas del mercado de pases para acercarlas a los calendarios utilizados por otras ligas de la Conmebol y Europa. Sin embargo, por el momento no se informó una resolución definitiva sobre ese punto.

Los ocho títulos que habrá en el fútbol argentino en 2027

Con la nueva competencia, el calendario de Primera División quedará integrado por ocho títulos: