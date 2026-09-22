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La AFA confirmó la sanción a Boca por el partido con Vélez de Copa Argentina: quién jugará contra Racing

El reclamo del club de Liniers se basaba en la inclusión de seis futbolistas extranjeros en la planilla del partido por octavos de final.

Boca sigue en la Copa Argentina. (Foto: archivo)

Boca sigue en la Copa Argentina. (Foto: archivo)

El Tribunal de Disciplina de la AFA resolvió rechazar el reclamo presentado por Vélez para que se le otorgara el triunfo ante Boca en la Copa Argentina por supuesta alineación indebida. De esta manera, el Xeneize se medirá con Racing en cuartos de final.

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Rodolfo Arruabarrena. 

La resolución puso fin a la disputa que comenzó después del encuentro de octavos de final. El club de Linieros había denunciado la inclusión indebida de seis futbolistas extranjeros en la planilla oficial por parte de Boca, pese a que la normativa establece un máximo de cinco.

Aunque desestimó el pedido para modificar el resultado, el Tribunal consideró que Boca sí cometió una infracción reglamentaria. Por ese motivo, el club deberá afrontar una multa equivalente a 1.000 valores de entrada, una cifra cercana a los 50 millones de pesos.

La dirigencia de Vélez había realizado una presentación formal ante el Tribunal de Disciplina en la que solicitó que se declarara la alineación indebida de Boca y, como consecuencia, se le otorgara al Fortín la clasificación a los cuartos de final.

El argumento se centró en que en la planilla xeneize aparecieron seis jugadores extranjeros: Álvaro Montero, Leandro Lozano, Carlos Palacios, Sebastián Villa, Enner Valencia y Ángel Romero. Sin embargo, Romero permaneció en el banco de suplentes y no ingresó al campo de juego.

Ese punto resultó determinante para la resolución. El Tribunal sostuvo que la inclusión de seis extranjeros en la planilla constituyó una infracción reglamentaria, pero consideró que no hubo alineación indebida porque no se acreditó la participación efectiva de un futbolista extranjero que excediera el límite permitido.

De esta manera, Boca no recibió una sanción deportiva y conservó su clasificación, aunque deberá cumplir con la multa económica impuesta por el organismo.

La reacción de Vélez tras el fallo de la AFA

La decisión generó malestar en la dirigencia de Vélez. Nelson Pugliese, vicepresidente del club de Liniers, cuestionó públicamente la resolución y sostuvo en declaraciones a La Red que el fallo era “inentendible”.

El Fortín había defendido desde el comienzo que el límite de extranjeros debía aplicarse a la planilla oficial del partido y no únicamente a los jugadores que efectivamente ingresaran al campo. En su comunicado del 5 de septiembre, el club sostuvo que la documentación oficial acreditaba la inclusión de seis futbolistas extranjeros y pidió que se reconociera su clasificación. El Tribunal adoptó otra interpretación y mantuvo el resultado deportivo.

Cómo quedó el cuadro de la Copa Argentina y cuándo juega Boca

Con el reclamo rechazado, Boca quedó confirmado como rival de Racing en los cuartos de final de la Copa Argentina. El encuentro está previsto para el domingo 27 de septiembre.

Hasta el momento, el cuadro de cuartos de final quedó de la siguiente manera:

  • Deportivo Riestra 1 (6) - Banfield 1 (7)
  • Independiente Rivadavia 1 (2) - Atlético Tucumán 1 (3)
  • Racing vs. Boca — domingo 27 de septiembre
  • Platense vs. Estudiantes — jueves 1° de octubre
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