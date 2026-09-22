Atención: se modificó el día de la venta de entradas para la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina

Cuánto cuestan las entradas para la despedida de Lionel Messi en el Monumental

Los valores oficiales establecidos para el compromiso ante el seleccionado de Benín varían según la ubicación elegida dentro del recinto de Núñez:

Popular: $90.000

Menor a Popular (de 3 a 10 años): $29.000

Platea Alta Sívori y Centenario: $180.000

Platea Media Sívori y Centenario: $320.000

Platea Alta San Martín y Belgrano: $320.000

Platea Baja San Martín y Belgrano: $450.000

Platea Media San Martín y Belgrano: $480.000

En el caso de los menores de edad, a partir de los 3 años abonan la tarifa completa de Platea. En tanto, las personas con discapacidad deberán tramitar obligatoriamente su acreditación previa mediante la web oficial de DeporTick durante el período de venta general. La organización aclaró que no se permitirá el acceso al estadio el día del partido a quienes no hayan gestionado y retirado su pase con anticipación.

Cómo es el paso a paso para adquirir los tickets en DeporTick

Para concretar la compra de forma correcta, los usuarios deben ingresar directamente a la web de DeporTick y hacer clic en la opción de iniciar sesión o registrarse situada en la esquina superior derecha del sitio. Una vez completados los datos personales de la cuenta, quienes ya se encuentren logueados en la plataforma únicamente tendrán que buscar el evento de la Selección Argentina dentro del catálogo principal para ingresar a la fila virtual correspondiente.