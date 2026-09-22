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Atención: se modificó el día de la venta de entradas para la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina

La AFA modificó el día para conseguir entradas para los amistosos de la Selección Argentina y la despedida de Messi. Precios y detalles.

La AFA modificó el día para conseguir entradas para los amistosos de la Selección Argentina y la despedida de Messi.

La AFA modificó el día para conseguir entradas para los amistosos de la Selección Argentina y la despedida de Messi.

La expectativa en el público futbolero por conseguir un ticket para presenciar el último baile de Lionel Messi con la Selección Argentina comenzó a generar un alto nivel de demanda. En el marco de la serie de amistosos tras el Mundial 2026, el capitán del seleccionado nacional disputará su encuentro de despedida con la camiseta albiceleste el martes 6 de octubre ante Benín en el Estadio Monumental, como cierre de la ventana de partidos internacionales.

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Lionel Messi y Luis Suárez.

Cabe recordar que el equipo que conduce Lionel Scaloni encarará esta gira disputando primero dos compromisos en los que no estará la 'Pulga': el primero será el 30 de septiembre frente a Bolivia en la provincia de Córdoba, mientras que el segundo se desarrollará el 3 de octubre ante Burkina Faso en la Ciudad de Buenos Aires.

Cuándo y a qué hora se pueden comprar las entradas para la Selección Argentina

Aunque la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) había anunciado en primera instancia que la comercialización de las localidades se abriría este martes 22 de septiembre, la entidad madre resolvió modificar la fecha de inicio y postergar la venta para este jueves 24 de septiembre a partir de las 18 horas.

El proceso comercial se llevará a cabo de manera exclusiva a través de la plataforma digital deportick.com, portal en el cual es requisito excluyente figurar previamente registrado. Asimismo, se fijó una restricción de compra que permitirá adquirir hasta un máximo de cuatro entradas generales por usuario. Cabe destacar que el día designado para la venta rige tanto para el choque contra Burkina Faso como para la despedida de Messi frente a Benín.

Cuánto cuestan las entradas para la despedida de Lionel Messi en el Monumental

Los valores oficiales establecidos para el compromiso ante el seleccionado de Benín varían según la ubicación elegida dentro del recinto de Núñez:

  • Popular: $90.000

  • Menor a Popular (de 3 a 10 años): $29.000

  • Platea Alta Sívori y Centenario: $180.000

  • Platea Media Sívori y Centenario: $320.000

  • Platea Alta San Martín y Belgrano: $320.000

  • Platea Baja San Martín y Belgrano: $450.000

  • Platea Media San Martín y Belgrano: $480.000

En el caso de los menores de edad, a partir de los 3 años abonan la tarifa completa de Platea. En tanto, las personas con discapacidad deberán tramitar obligatoriamente su acreditación previa mediante la web oficial de DeporTick durante el período de venta general. La organización aclaró que no se permitirá el acceso al estadio el día del partido a quienes no hayan gestionado y retirado su pase con anticipación.

Cómo es el paso a paso para adquirir los tickets en DeporTick

Para concretar la compra de forma correcta, los usuarios deben ingresar directamente a la web de DeporTick y hacer clic en la opción de iniciar sesión o registrarse situada en la esquina superior derecha del sitio. Una vez completados los datos personales de la cuenta, quienes ya se encuentren logueados en la plataforma únicamente tendrán que buscar el evento de la Selección Argentina dentro del catálogo principal para ingresar a la fila virtual correspondiente.

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