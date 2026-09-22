Wanda Nara insultó a Karina Iavícoli sin saber que el micrófono seguía abierto: "Esta..."

Sin embargo, el episodio no terminó cuando la cámara dejó de enfocarla. Sin advertir que el micrófono todavía permanecía abierto, Wanda lanzó un insulto contra la periodista: “Esta pelotuda”.

La frase quedó registrada en vivo y generó una inmediata reacción de Iavícoli, quien decidió responder a lo sucedido. La angelita sostuvo que su pregunta había sido formulada de manera respetuosa y consideró que la reacción de la mediática también forma parte de la exposición que implica ser una figura pública. “Habla de ella esto, de la manera en la que salta es porque le molestó lo que le pregunté. Ser figura como ella lo es, tiene que ver con esto también, una figura también se configura con escándalos, no solo de la parte rosa. Fui respetuosa”, dijo.

Cómo fue el inesperado cruce entre Wanda Nara y Martín Cirio que nadie vio venir

En las últimas horas, un cruce inesperado entre Wanda Nara y Martín Cirio se convirtió en tema de conversación en las redes. Ambos eligieron sus cuentas de Instagram para lanzar mensajes sugestivos que rápidamente captaron la atención de sus seguidores.

Todo comenzó con una publicación de Wanda en sus Stories, donde dejó una reflexión que parecía apuntar a alguien cercano. “Hay gente que te drena la energía y encima pretende que una se quede callada… Para mí hay cosas que son cuestión de honor”, escribió la empresaria, en un mensaje que no pasó desapercibido.

Por el contexto, muchos interpretaron que sus palabras podían estar dirigidas a Mauro Icardi. Sin embargo, la situación dio un giro cuando Martín Cirio decidió responder en la misma red social, con un comentario que sorprendió aún más.

“Jajaja ahora resulta que hablamos de honor. Si te quedaste sin energía conmigo, capaz el problema no era yo moor”, lanzó el youtuber en sus historias, aludiendo directamente al posteo de Wanda.

El ida y vuelta generó desconcierto entre los usuarios, que comenzaron a especular sobre un posible enfrentamiento. Lo llamativo es que hasta ahora Wanda y Martín nunca habían mostrado públicamente tener un vínculo cercano, lo que hizo que sus mensajes cruzados despertaran todavía más dudas.

Aun así, existe un antecedente que los había vinculado: las críticas hacia la China Suárez. En ese marco, Cirio había popularizado el apodo “Tatiana” para referirse a la actriz, un mote que quedó instalado en redes.

Mientras algunos seguidores interpretaron las publicaciones como una pelea real, otros prefirieron ser cautelosos y pusieron en duda que se tratara de un conflicto genuino.

En paralelo, surgió la hipótesis de que todo podría formar parte de una estrategia de promoción. La especulación se apoyó en el hecho de que Wanda ya había utilizado recursos similares para difundir distintos proyectos.

De hecho, hace poco protagonizó un cruce con su hermana Zaira Nara, que luego se reveló como parte de la campaña de una película. Por eso, varios usuarios sospechan que este intercambio con Cirio también podría responder a una acción de ese estilo.

Así, las frases contundentes que ambos compartieron en Instagram dejaron abierta la incógnita y dieron lugar a múltiples interpretaciones entre sus seguidores, que no tardaron en sacar sus propias conclusiones sobre el curioso intercambio.