Quién es el árbitro de Boca - Alianza Lima que preocupa a "Pipo" Gorosito

"No me parece normal que nos vuelva a dirigir, no es normal. Hemos tenido la virtud de haber ganado ese partido, pero normalmente no se da así con esta asiduidad que un árbitro te dirija dos partidos seguidos", agregó Gorosito, recordando que Maza ya había arbitrado a Alianza Lima en la Fase 1, cuando venció a Nacional de Paraguay por 3-1.

Quién es Piero Maza, el árbitro de la revancha en La Bombonera

Piero Maza, de 39 años, es un árbitro con experiencia internacional y varios antecedentes en partidos importantes. Su debut en la Primera División de Chile fue en 2014, y desde 2018 es árbitro FIFA en la Copa Libertadores.

En cuanto a Boca, el único partido que Maza dirigió del Xeneize fue en la fase de grupos de la Libertadores 2022, cuando el equipo de Sebastián Battaglia venció 1-0 a Deportivo Cali en La Bombonera con un gol de Alan Varela.

Además, Maza fue el juez de la Finalissima 2022, en la que Argentina goleó 3-0 a Italia en Wembley, y del histórico triunfo de la Selección ante Brasil en el Maracaná por las Eliminatorias Sudamericanas.

image.png

Pese a la desconfianza de Gorosito, el chileno cuenta con un extenso recorrido en el fútbol sudamericano. Este martes, tendrá la responsabilidad de impartir justicia en un duelo determinante para Boca y Alianza Lima.