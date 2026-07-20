La Selección Argentina vuelve al país, aunque la AFA confirmó que no lo harán todos los jugadores

"Cada futbolista sintió ese apoyo dentro de la cancha y cada integrante de la delegación tuvo el orgullo de representar a un pueblo que nunca dejó de creer y de acompañar. El resultado final no alcanzó para cumplir el sueño del bicampeonato, pero sí reafirmó un vínculo que trasciende cualquier resultado", señaló el comunicado.

Qué pasará con los jugadores tras la final del Mundial

La AFA explicó que, una vez finalizada la Copa del Mundo, parte del plantel no regresará al país, ya que algunos futbolistas partirán directamente desde Estados Unidos para reincorporarse a sus respectivos clubes o comenzar sus vacaciones.

En cambio, otro grupo de jugadores, junto al cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni y miembros del staff, emprenderá el regreso a la Argentina este lunes.

El comunicado concluye con un mensaje de agradecimiento a los hinchas: "Gracias por estar siempre en las alegrías y también en los momentos difíciles. Porque la camiseta la defendemos entre todos, y el orgullo de representar a la Argentina seguirá siendo el motor para afrontar los desafíos que vendrán".

El Gobierno mantiene en pie la idea de un feriado

Antes de conocerse el comunicado de la AFA, el presidente Javier Milei había anunciado que el Gobierno decretará un feriado nacional el día que los jugadores y el cuerpo técnico decidan celebrar junto a los hinchas.

"Dada la inquietud sobre los festejos por el logro alcanzado por la Selección argentina, comunico a la población que, en función de lo que decidan los jugadores y el cuerpo técnico respecto al día para celebrar, el mismo será declarado feriado nacional", escribió el mandatario en su cuenta de X.

Por el momento, la AFA no confirmó si habrá una celebración pública ni cuándo podría realizarse, por lo que la decisión sobre el eventual feriado continúa supeditada a la definición que adopten el plantel y el cuerpo técnico.