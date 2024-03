Quién es Walter Benítez, el arquero que rechazó a Francia y Paraguay para jugar en la Selección Argentina

Su debut oficial ocurrió en abril de 2014, en un triunfo por 3-1 de Quilmes bajo la dirección de Ricardo Caruso Lombardi. Solo necesitó 51 partidos para dar el salto a Europa y convertirse en jugador del Niza dos años después.

En el modesto club francés, Benítez dejó una marca indeleble: 188 partidos y 55 porterías invictas. Su destacada actuación despertó el interés de la selección francesa, que intentó obtenerle la ciudadanía en 2020, un intento que finalmente no se concretó. "Como no jugué en la Selección Argentina, existe la posibilidad de que me llamen de la francesa. No le cierro la puerta a nadie, pero soy argentino y me encantaría jugar para mi país", expresó en aquel momento.

Pero Francia no fue la única opción para Benítez, ya que en 2021 fue contactado por la selección paraguaya, entonces dirigida por Guillermo y Gustavo Barros Schelotto. "Me contactó Guillermo en su momento, que había un interés, estaban tratando de ver el tema de los papeles para ver si se puede, pero a hoy en día no pasó nada. Es otra cosa que evaluaremos", reveló en ese momento.

A pesar de que su debut con la Selección Argentina se producirá esta noche ante Costa Rica, su primera experiencia representando a la Albiceleste tuvo lugar en el Sudamericano Sub-20 de Argentina en 2013, donde fue el arquero titular. Además, fue preseleccionado para los Juegos Olímpicos de Río 2016, aunque finalmente quedó fuera del equipo debido a una lesión.

Las convocatorias con el equipo nacional llegaron bajo la dirección de Lionel Scaloni, quien lo incluyó en la gira de junio del año pasado para los amistosos contra Australia e Indonesia. Sin embargo, en esa ocasión, no tuvo minutos de juego, lo que se repitió en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, frente a Uruguay y Brasil. Ahora, ante Costa Rica, Benítez tendrá la oportunidad de debutar en el arco del equipo campeón del mundo, un momento que seguramente imaginaba cuando aún era un delantero jugando con amigos en Chaco.