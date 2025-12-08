Racing eliminó a Boca y dejó a River sin Libertadores: los mejores memes del clásico cruce

Racing volvió a dar un golpe fuerte en La Bombonera al derrotar 1-0 a Boca por las semifinales del Torneo Clausura y asegurar su lugar en la gran final. El triunfo de la Academia no solo tuvo repercusión deportiva: también derivó en una consecuencia directa para River, que quedó automáticamente sin chances de ingresar a la Copa Libertadores 2026. Con este resultado, el Millonario se quedó sin uno de los objetivos más importantes del año y eso terminó alimentando aún más el clima en las redes sociales.