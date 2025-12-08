En vivo Radio La Red
Racing eliminó a Boca y dejó a River sin Libertadores: los mejores memes del clásico cruce

La victoria de Racing sobre Boca en La Bombonera no solo definió al primer finalista del Torneo Clausura: también dejó sin Copa Libertadores a River y encendió las redes sociales con una ola de memes y cargadas.

Racing volvió a dar un golpe fuerte en La Bombonera al derrotar 1-0 a Boca por las semifinales del Torneo Clausura y asegurar su lugar en la gran final. El triunfo de la Academia no solo tuvo repercusión deportiva: también derivó en una consecuencia directa para River, que quedó automáticamente sin chances de ingresar a la Copa Libertadores 2026. Con este resultado, el Millonario se quedó sin uno de los objetivos más importantes del año y eso terminó alimentando aún más el clima en las redes sociales.

Como ocurre en cada cruce decisivo, el partido tuvo su propio capítulo en el mundo digital. Apenas terminó el encuentro, X, Instagram y Facebook se llenaron de reacciones, comentarios irónicos y una colección interminable de memes que mezclaron la alegría de Racing, la frustración de Boca por haber quedado eliminado en su casa y la sorpresa (o resignación) de los hinchas de River al ver cómo sus posibilidades continentales se desvanecían antes de tiempo.

La definición en La Bombonera volvió a demostrar que, en el fútbol argentino, cada resultado repercute mucho más allá del marcador. En estos escenarios, las redes sociales se transforman en un espacio paralelo donde se juega otro partido: más inmediato, más irónico y completamente atravesado por el folklore.

A continuación, los mejores memes, reacciones y cargadas que dejó esta noche vibrante.

Racing eliminó a Boca y dejó a River sin Libertadores: los mejores memes

image
boca_racing_memes
boca_racing_memes2
boca_racing_memes3
boca_racing_memes4
boca_racing_memes5
boca_racing_memes5

boca_racing_memes6
boca_racing_memes7
