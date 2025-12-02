La durísima respuesta de Luis Ventura a Jorge Rial tras no ir al Martín Fierro: "Abro la boca y..."

En la previa a los Martín Fierro de Cable que se entregaron el pasado jueves, Jorge Rial encendió la polémica al dejar abierta la posibilidad de asistir al evento y encontrarse así con Luis Ventura tras años de distancia y enfrentamiento.
El periodista Luis Ventura le contestó a Jorge Rial, quien finalmente se ausentó a la gala del Martín Fierro de Cable 2025 tras dejar la puerta abierta a asistir al evento.
Finalmente, Rial se ausentó el evento y Karina Mazzocco en el programa A la tarde (América Tv) leyó unos picantes dichos del periodista. "Dice que él no fue al Martín Fierro para reivindicar la coherencia. Dice ahora tenés el Martín Fierro de la danza, ponete el tutú y baila", le marcó la conductora.
Al escuchar esto, el presidente de APTRA trató de mantener la calma y le contestó fuerte a su ex amigo y compañero de tantos años de trabajo. "Yo no me voy a enojar porque también dijo que al tipo que más miedo le tiene en este medio es a mí", comenzó.
"Bailar, bailé con vos y todos los géneros. Está bien, yo no reniego de eso y quedate tranquilo que yo no te voy a pedir nada, en todo caso tendría que reclamar yo de lo que perdiste la memoria y de lo que no sabes", continuó firme.
“Seguí pegándole al bol… este, que no lo soltás. Pasaron 11 años desde que me diste la patada esa, ¿te acordas? Que me dijiste: ¿’Te voy a dar una licencia para cuidarte’ era un despido en realidad, como me despediste de La Red y de Paparazzi. Me la banqué, ¿pero sabes qué? Sigo vivo y vos no te bancás que me vaya bien y ya que te gusta la chicana, te voy dejar una picando: ¿no será que alguien te está soltando la mano?”, agregó picante Luis Ventura.
Y siguió: “Porque fui a tu casa, firmé contrato delante a todos, me hicieron las mejores fotos, me invitaron a leer las nominaciones en tu casa aunque vos hayas renunciado a la radio. Hice la gran fiesta en la que tu canal puso la que no tenía y más para 800 espectadores y vos la pasaste amagando 10 días que ibas a venir, hiciste la de siempre: te borraste".
"En las grandes finales siempre te borraste pero yo siempre estuve. Por supuesto que te estoy esperando y que me voy a plantar en mi lugar, no me lo vas a sacar. Porque ahora los lugares son míos, no son tuyos. Te voy a seguir bancando acá, quedate tranquilo. La vida es larga y la estoy viviendo con mucha felicidad. Besito”, concluyó Luis Ventura firme contra Jorge Rial.
Por la noche en el programa Polémica en el bar (América Tv), Luis Ventura marcó nuevamente sus diferencias con Jorge Rial, con quien tenía una profunda amistad de años y todo terminó de la peor manera.
"Yo vivo por mis tres hijos y para mis amigos, entre los cuales él (Rial) está pero el de hace 40 años, no este. El Gallego de Crónica, éste no es mi amigo, es otra cosa", afirmó el periodista.
Y luego agregó picante: "No me importa sentarme(a hablar), basta loco, dejame tranquilo, que se esmere él. Te voy a decir una cosa y terminamos: yo abro la boca y va preso, listo".
"Quedate tranquilo que yo no soy buchón", cerró Luis Ventura.