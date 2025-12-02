La durísima respuesta de Luis Ventura a Jorge Rial tras no ir al Martín Fierro: "Abro la boca y..."

“Seguí pegándole al bol… este, que no lo soltás. Pasaron 11 años desde que me diste la patada esa, ¿te acordas? Que me dijiste: ¿’Te voy a dar una licencia para cuidarte’ era un despido en realidad, como me despediste de La Red y de Paparazzi. Me la banqué, ¿pero sabes qué? Sigo vivo y vos no te bancás que me vaya bien y ya que te gusta la chicana, te voy dejar una picando: ¿no será que alguien te está soltando la mano?”, agregó picante Luis Ventura.

Y siguió: “Porque fui a tu casa, firmé contrato delante a todos, me hicieron las mejores fotos, me invitaron a leer las nominaciones en tu casa aunque vos hayas renunciado a la radio. Hice la gran fiesta en la que tu canal puso la que no tenía y más para 800 espectadores y vos la pasaste amagando 10 días que ibas a venir, hiciste la de siempre: te borraste".

"En las grandes finales siempre te borraste pero yo siempre estuve. Por supuesto que te estoy esperando y que me voy a plantar en mi lugar, no me lo vas a sacar. Porque ahora los lugares son míos, no son tuyos. Te voy a seguir bancando acá, quedate tranquilo. La vida es larga y la estoy viviendo con mucha felicidad. Besito”, concluyó Luis Ventura firme contra Jorge Rial.

Por la noche en el programa Polémica en el bar (América Tv), Luis Ventura marcó nuevamente sus diferencias con Jorge Rial, con quien tenía una profunda amistad de años y todo terminó de la peor manera.

"Yo vivo por mis tres hijos y para mis amigos, entre los cuales él (Rial) está pero el de hace 40 años, no este. El Gallego de Crónica, éste no es mi amigo, es otra cosa", afirmó el periodista.

Y luego agregó picante: "No me importa sentarme(a hablar), basta loco, dejame tranquilo, que se esmere él. Te voy a decir una cosa y terminamos: yo abro la boca y va preso, listo".

"Quedate tranquilo que yo no soy buchón", cerró Luis Ventura.