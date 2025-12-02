El mercado que se viene en River: la lista de jugadores que pidió Marcelo Gallardo

La predisposición entre las partes es buena y en el club confían en poder destrabar la operación. Gallardo considera que el lateral derecho es un puesto prioritario a reforzar, sobre todo tras la salida de varios jugadores a fin de año.

Por qué Julián Millán es la primera alternativa para la zaga

El colombiano de 27 años, actualmente en Nacional de Uruguay, es uno de los nombres marcados en rojo por Gallardo. Zurdo, de 1,87 m, con un buen primer año en el fútbol uruguayo, aparece como la principal opción para reforzar una zona que podría sufrir bajas importantes, como las de Paulo Díaz o Sebastián Boselli.

El Bolso no quiere desprenderse del defensor e incluso busca comprar el 50% del pase que pertenece a Independiente Santa Fe, lo que complica la negociación. Sin embargo, River ya inició conversaciones para conocer condiciones y evaluar alternativas.

River puede sacar a Román Vega del Zenit

El Muñeco ya había pedido al lateral izquierdo en el mercado de junio. En aquel momento River estuvo cerca de cerrar la compra, pero Argentinos Juniors aceptó una mejor oferta del Zenit, que pagó nueve millones de dólares por el 90% de su ficha.

Hoy, Vega —de 21 años— no logró continuidad en Rusia y River vuelve a la carga. La intención es conseguir una cesión con obligación de compra, aunque el monto invertido por el club ruso vuelve a plantear un escenario complejo.

Fausto Vera, ¿el anhelo más antiguo de Gallardo?

El mediocampista de Atlético Mineiro, de 25 años, es otro nombre recurrente en los mercados de Gallardo. El ex-Argentinos perdió protagonismo en Brasil y ve con buenos ojos regresar al fútbol argentino, especialmente a River o Boca.

River ya inició charlas para explorar una cesión con opción u obligación de compra. Mineiro pagó alrededor de cinco millones de dólares por él hace un año y medio, otro factor que condiciona la negociación.

¿Hay chances concretas por Gianluca Prestianni?

El caso del mediapunta del Benfica es el más difícil. A sus 19 años, el ex-Vélez llegó joven a Europa y no logró consolidarse. Aunque muchos clubes del continente están interesados en incorporarlo, el futbolista tiene a River muy alto entre sus preferencias, lo que generó optimismo en Núñez.

La dirigencia ya se movió para conocer las condiciones del club portugués, pero será una operación de alta competencia y sin margen para errar en el modelo de cesión.

Cómo es la situación de Luciano Gondou, el 9 pedido por Gallardo

Es el único delantero centro que el DT puso en su lista. Pero la negociación presenta dificultades similares a las de Román Vega: Zenit lo compró hace poco y pagó una cifra elevada. Aun así, River insistirá por obtener un préstamo con obligación de compra.

Con 24 años y pasado en Argentinos, Sarmiento y las inferiores del Millonario, Gondou ve con buenos ojos regresar. Desde Núñez reconocen que será una gestión larga, pero no imposible.