Racing vs. River: Aprevide levantó la sanción y el clásico en el Cilindro se jugará con público

Diego Milito, presidente de Racing

Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de AFA

Javier Alonso, ministro de Seguridad bonaerense

El titular de Aprevide

Según el comunicado, Racing reconoció el uso indebidode pirotecnia en el duelo ante Flamengo y se comprometió a investigar y sancionar a los responsables. Aprevide destacó la actitud del club y el compromiso asumido en materia de seguridad.

Por lo tanto, Racing podrá recibir a River con público el próximo lunes, en el encuentro correspondiente al torneo local.

BV-2025-1 La Academia obtuvo un fallo favorable de Aprevide y podrá jugar con público.

Aprevide advierte: no habrá flexibilización en los controles

La agencia provincial remarcó que el levantamiento de la sanción no implica un relajamiento en la lucha contra la violencia en el deporte.

Aprevide aseguró que:

Seguirá trabajando para prevenir el uso de pirotecnia y otros elementos peligrosos.

No dudará en aplicar sanciones severas en caso de reincidencia.

La seguridad de los espectadores continúa siendo la prioridad.

Un clásico con clima caliente y tribunas llenas

Con el fallo confirmado, el Cilindro de Avellaneda volverá a abrir sus puertas en un duelo decisivo y con condimentos de sobra. Racing recibirá a River en un choque eliminatorio, con su gente en las tribunas y después de días de incertidumbre sobre la sede y el público.