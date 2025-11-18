Racing vs. River: Aprevide levantó la sanción y el clásico en el Cilindro se jugará con público
El organismo de seguridad dispuso el levantamiento de la sanción y habilitará todo el estadio para el duelo decisivo de octavos de final.
Aprevide levantó la sanción y el clásico en el Cilindro se jugará con público (Foto: Reuters)
El Torneo Clausura cerró su fase regular y dejó definido el cuadro de octavos de final, con un duelo explosivo: Racing vs. River en Avellaneda. A partir de ese cruce comenzaron las dudas sobre si el Cilindro podría recibir hinchas, ya que el estadio estaba sancionado por los incidentes registrados en la semifinal de Copa Libertadores ante Flamengo.
Finalmente, en la tarde del martes, la Academia obtuvo un fallo favorable de Aprevide y podrá jugar con público en el clásico ante el Millonario. Racing había apelado la sanción aplicada por uso indebido de pirotecnia, que inicialmente establecía tres partidos a puertas cerradas.
De esa pena, el club solo cumplió una fecha: el partido ante Defensa y Justicia.
El Ministerio de Seguridad bonaerense, a través de Aprevide, informó que decidió levantar la sanción que le impedía a Racing jugar con público. La medida se tomó tras una reunión en la que participaron:
Diego Milito, presidente de Racing
Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de AFA
Javier Alonso, ministro de Seguridad bonaerense
El titular de Aprevide
Según el comunicado, Racing reconoció el uso indebidode pirotecnia en el duelo ante Flamengo y se comprometió a investigar y sancionar a los responsables. Aprevide destacó la actitud del club y el compromiso asumido en materia de seguridad.
Por lo tanto, Racing podrá recibir a River con público el próximo lunes, en el encuentro correspondiente al torneo local.
Aprevide advierte: no habrá flexibilización en los controles
La agencia provincial remarcó que el levantamiento de la sanción no implica un relajamiento en la lucha contra la violencia en el deporte.
Aprevide aseguró que:
Seguirá trabajando para prevenir el uso de pirotecnia y otros elementos peligrosos.
No dudará en aplicar sanciones severas en caso de reincidencia.
La seguridad de los espectadores continúa siendo la prioridad.
Un clásico con clima caliente y tribunas llenas
Con el fallo confirmado, el Cilindro de Avellaneda volverá a abrir sus puertas en un duelo decisivo y con condimentos de sobra. Racing recibirá a River en un choque eliminatorio, con su gente en las tribunas y después de días de incertidumbre sobre la sede y el público.