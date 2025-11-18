River en alerta máxima: el inesperado problema que preocupa a Gallardo en la previa de los Playoffs del Clausura

En el lateral derecho, la situación preocupa especialmente: Gonzalo Montiel continúa recuperándose de un esguince de rodilla y todavía no tiene el alta definitiva. La ausencia simultánea de ambos laterales naturales obliga al cuerpo técnico a evaluar alternativas de emergencia.

A su vez, Maximiliano Meza continúa con la rehabilitación por una avulsión del tendón rotuliano de la rodilla izquierda, un cuadro que lo mantiene fuera de las canchas. Otro de los futbolistas que sigue sin estar a disposición es Facundo Colidio, quien arrastra un desgarro en el isquiotibial izquierdo.

El caso más grave es el de Germán Pezzella, quien atraviesa la recuperación de la rotura del ligamento cruzado anterior. Su regreso está previsto para dentro de varios meses y queda completamente descartado para todo el Clausura.

Qué necesita River para clasificarse a la Copa Libertadores 2026

El equipo de Gallardo no tiene asegurado su lugar en la Copa Libertadores 2026 y depende de distintos escenarios. La única forma que tiene de clasificarse directamente a la fase de grupos es saliendo campeón del Torneo Clausura. Cualquier otro resultado lo dejaría obligado a esperar combinaciones favorables.

River terminó cuarto en la tabla anual, por lo que necesitará que Boca, Rosario Central o Argentinos Juniors se consagren campeones del Clausura para liberar un cupo. En ese caso, el Millonario entraría al repechaje del certamen continental.

Por el momento, y con los resultados actuales, el equipo estaría clasificándose a la Copa Sudamericana 2026, un escenario que buscará evitar en estas próximas semanas decisivas.