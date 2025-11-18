En vivo Radio La Red
River
PREOCUPACIÓN

River en alerta máxima: el inesperado problema que preocupa a Gallardo en la previa de los Playoffs del Clausura

En la antesala de los Playoffs del Clausura, River recibió una pésima noticia que preocupa a Marcelo Gallardo. Además, el equipo aún no tiene asegurada su clasificación a la Copa Libertadores 2026 y depende de distintos escenarios.

(Marcelo Endelli/Getty Images)

(Marcelo Endelli/Getty Images)

River atraviesa días de máxima tensión en la antesala de los Playoffs del Torneo Clausura 2025. Con el objetivo de pelear por el título y asegurar su lugar en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, el equipo de Marcelo Gallardo recibió una noticia que encendió todas las alarmas en Núñez: la lesión de Fabricio Bustos, una de las piezas claves del equipo en el lateral derecho.

Cuándo fue la última vez que River jugó un repechaje de la Copa Libertadores 2026
(Carroll)
image

El defensor sufrió un desgarro en el gemelo interno de la pierna derecha, lo que lo dejará fuera de las canchas por, al menos, 15 días. La lesión se produjo ante Vélez, cuando el jugador pidió el cambio a los 20 minutos del primer tiempo tras sentir una molestia muscular que finalmente se confirmó como una lesión fibrilar.

Sin embargo, desde el cuerpo técnico estiman que el tiempo de recuperación podría extenderse hasta tres semanas, lo que compromete su presencia en los cruces decisivos que se disputarán en fines de semana consecutivos rumbo a la final del 13 de diciembre en Santiago del Estero.

Quiénes son los otros lesionados que complican a River

El panorama físico del plantel no es el ideal para afrontar la parte más exigente del certamen. A la baja de Bustos, se le suma un grupo de futbolistas que aún no están disponibles o no llegan en plenitud.

En el lateral derecho, la situación preocupa especialmente: Gonzalo Montiel continúa recuperándose de un esguince de rodilla y todavía no tiene el alta definitiva. La ausencia simultánea de ambos laterales naturales obliga al cuerpo técnico a evaluar alternativas de emergencia.

A su vez, Maximiliano Meza continúa con la rehabilitación por una avulsión del tendón rotuliano de la rodilla izquierda, un cuadro que lo mantiene fuera de las canchas. Otro de los futbolistas que sigue sin estar a disposición es Facundo Colidio, quien arrastra un desgarro en el isquiotibial izquierdo.

El caso más grave es el de Germán Pezzella, quien atraviesa la recuperación de la rotura del ligamento cruzado anterior. Su regreso está previsto para dentro de varios meses y queda completamente descartado para todo el Clausura.

Qué necesita River para clasificarse a la Copa Libertadores 2026

El equipo de Gallardo no tiene asegurado su lugar en la Copa Libertadores 2026 y depende de distintos escenarios. La única forma que tiene de clasificarse directamente a la fase de grupos es saliendo campeón del Torneo Clausura. Cualquier otro resultado lo dejaría obligado a esperar combinaciones favorables.

River terminó cuarto en la tabla anual, por lo que necesitará que Boca, Rosario Central o Argentinos Juniors se consagren campeones del Clausura para liberar un cupo. En ese caso, el Millonario entraría al repechaje del certamen continental.

Por el momento, y con los resultados actuales, el equipo estaría clasificándose a la Copa Sudamericana 2026, un escenario que buscará evitar en estas próximas semanas decisivas.

