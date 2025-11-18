Wanda Nara compartió el gesto más íntimo del reencuentro con sus hijas: la foto

Finalmente, Wanda Nara se reencontró con sus hijas después de que pasaran varios días junto a Mauro Icardi por disposición judicial, y en sus redes compartió qué fue lo primero que hizo al tenerlas nuevamente con ella.
Finalmente, Wanda Nara se reencontró con sus hijas después de que pasaran varios días junto a Mauro Icardi por disposición judicial, y en sus redes compartió qué fue lo primero que hizo al tenerlas nuevamente con ella.
La empresaria venía esperando con ansias su regreso y, tal como se había pautado, fue el propio futbolista quien las llevó al Chateau Libertador tras participar de una audiencia especialmente conflictiva. En ese encuentro —destinado a resolver cuestiones como el calendario de las niñas, las fechas de convivencia y la organización del tiempo que cada uno podrá compartir con ellas— las posturas de ambas partes volvieron a chocar y no lograron acordar prácticamente nada.
La mediática compartió en su cuenta de Instagram que estaba ya con las pequeñas: "Merienda en el camarín de mamá". La foto habla por si sola, y en ella se observa las manitos de Francesca e Isabella, como también la de Wanda, sosteniendo un vasito de helado.
A las horas, también compartió una foto con la más pequeña de las dos y escribió tras la grabación de MasterChef Celebrity (Telefe): "Llegar de trabajar con ella dormida en mis brazos. Que afortunada soy".
Wanda Nara vuelve a quedar en el centro de la escena judicial y mediática. En paralelo a la repercusión por la reciente entrevista de La China Suárez en La mañana con Moria (eltrece), salió a la luz que la empresaria deberá afrontar importantes sanciones económicas por haber mencionado públicamente a sus hijas, Francesca e Isabella, en diversas intervenciones televisivas. Así lo confirmó Angie Balbiani en Puro show (eltrece).
Durante la emisión, la panelista detalló cómo se fue construyendo este frente legal. “Cada vez que se exponía a las hijas a los medios de comunicación, se hacía una denuncia, esas denuncias eran apeladas por el lado de Wanda. Ya hay tres multas que quedaron firmes”, sostuvo. Acto seguido, recordó el origen de la primera penalidad: “Para que ustedes se den una idea, la primer multa que quedó firme fue de aquel programa al que fue Wanda con Susana Giménez. Esa es la primer multa por diez millones de pesos”.
Balbiani también precisó que las dos sanciones restantes son aún más severas. “Las otras dos tienen un monto de cincuenta millones de pesos. Las que vienen después, si no son apeladas y son aprobadas, las va a tener que pagar una a una”. Todas estas sumas —que totalizan 100 millones de pesos— fueron destinadas al Hospital Gutiérrez, tal como ordenan las medidas vinculadas a la protección de los derechos de las menores.
La entrevista con la diva de los teléfonos realizada en diciembre de 2024, fue el punto de partida del conflicto. Aquel reportaje ocurrió en plena crisis mediática entre Mauro Icardi, La China Suárez y Wanda, cuando el triángulo amoroso ocupaba la agenda de espectáculos después del escándalo del boliche porteño. Esa aparición televisiva desencadenó las denuncias que más tarde derivaron en las multas hoy confirmadas.
En el ciclo también se recordó que la producción pagó a la mediática por esa nota y que ella misma explicó públicamente el destino del dinero. Tal como evocó el conductor, Matías Vázquez, “Wanda en ese momento hizo un posteo. ‘El dinero que me pagó hoy Telefe lo voy a donar al Hospital de San Isidro que cuidó tantas veces a mi abuela que ya no vive cuando yo no tenía posibilidades’”.