El fuerte respaldo de Sabrina Rojas a Marcelo Tinelli tras dejar su programa de streaming: "Tu decisión..."

Por último, cerró su mensaje con emojis de corazón y fuerza, dejando en claro su apoyo incondicional: "Por mil proyectos más, ¡Vamos Marce!".

Quién reemplazará a Marcelo Tinelli en Carnaval Stream

Tras el anuncio de Marcelo Tinelli sobre su decisión de dejar la conducción de Carnaval Stream, la atención se centró en quién sería el elegido para ocupar su lugar. La respuesta no tardó en llegar y rápidamente se conoció el nombre de la persona que continuará con el ciclo.

En un extenso comunicado publicado en sus redes sociales, Tinelli explicó las razones personales y familiares que lo llevaron a dar este paso, y adelantó que el programa tendrá regreso en 2026. "Quiero compartir con ustedes algo muy importante para mí. Como muchos saben, hay momentos en los que la vida nos pide frenar, escucharnos y estar donde realmente tenemos que estar. Hoy estoy en uno de esos momentos, y necesito ocuparme de temas familiares y personales que requieren mi presencia y toda mi atención", escribió el conductor.

En ese mismo mensaje, el animador detalló cómo se resolvió la situación junto a su equipo. "Hablé con el equipo de @carnavalstream, y no solo me entendieron con enorme generosidad, sino que juntos decidimos que el programa ‘Estamos de Paso’ no seguirá emitiéndose por ahora. Volverá el año próximo, con la fuerza y la alegría que este proyecto tan hermoso merece", continuó.

Tinelli también aprovechó la ocasión para expresar su gratitud hacia quienes lo acompañaron en esta etapa. "Agradezco profundamente a quienes nos acompañaron, a mis compañeros de toda la vida, a las nuevas personas que conocí, y especialmente a Carnaval, que me abrió un mundo nuevo y maravilloso", señaló emocionado. Y cerró con un mensaje cargado de optimismo: "Nos espera un 2026 con nuevos desafíos, con heridas cicatrizadas y con mucho trabajo por delante. Con el amor de siempre, gracias. Hasta el próximo encuentro".

La incógnita sobre quién tomaría la posta fue despejada por El Ejército de LAM, que a través de X confirmó: "Juana Viale reemplazará con su programa a Marcelo Tinelli en Carnaval". De esta manera, la actriz y conductora será la encargada de ocupar el espacio que deja Estamos de Paso, llevando adelante su propio ciclo en ese horario.

