Beneficios ANSES para jubilados: cómo funcionan los descuentos y reintegros en supermercados, farmacias y más

cambia-el-calendario-de-anses-confirmaron-quienes-cobran-el-aguinaldo-en-diciembre-2025-6PHWZQKSGBFKXJFI5GESYILIJE (1) El organismo previsional informó sobre los descuentos y promociones.

Descuentos vigentes para jubilados: supermercados, farmacias y más

El programa ofrece descuentos desde el 10% en compras diarias y hasta el 20% en productos de perfumería y limpieza, dependiendo del establecimiento.

Para obtenerlos, los beneficiarios deben pagar con su tarjeta de débito ANSES, asociada a una jubilación, pensión o asignación.

Beneficios adicionales según el banco donde cobran los jubilados Banco Nación

Quienes cobran sus haberes en el Banco Nación acceden a:

Reintegro adicional del 5%

Tope semanal: $5.000

Tope mensual: $20.000

Se aplica en supermercados como Carrefour, Coto, Josimar, Chango Más, La Anónima, Disco, Jumbo, Vea y Día, abonando con BNA+ MODO con tarjeta de débito o crédito.

Banco Galicia

Los jubilados que perciben su haber en el Banco Galicia pueden obtener:

Hasta 25% de descuento

3 cuotas sin interés

Tope mensual: $20.000 en supermercados

Tope mensual: $12.000 en farmacias y ópticas

Los beneficios aplican pagando con tarjetas del banco.

Cuenta remunerada: cómo ganar rendimientos diarios

El programa también incluye la posibilidad de obtener rendimientos diarios sobre el dinero acreditado:

Banco Nación: hasta un saldo máximo de $500.000.

Banco Galicia (FIMA): sin tope de saldo.

Las tasas nominales anuales (TNA) vigentes pueden consultarse en los canales oficiales de cada entidad.