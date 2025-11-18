Beneficios ANSES para jubilados: cómo funcionan los descuentos y reintegros en supermercados, farmacias y más
El organismo previsional informó sobre los descuentos y promociones que ofrece a sus beneficiarios sin costo alguno.
Cómo funcionan los descuentos y reintegros en supermercados, farmacias y más.
El programa Beneficios ANSES se consolidó como una de las herramientas de ahorro más utilizadas por jubilados, pensionados y titulares de asignaciones, ya que ofrece descuentos automáticos en miles de comercios de todo el país sin necesidad de inscripción previa ni trámites adicionales. Solo se requiere pagar con la tarjeta de débito vinculada al cobro de haberes.
El sistema ya funciona en más de 7.000 comercios adheridos, entre supermercados, farmacias y tiendas de productos esenciales, y se complementa con acuerdos bancarios que amplían los reintegros disponibles. Además, no implica costo fiscal para el Estado: los descuentos son financiados por cadenas comerciales y entidades bancarias.
Los Beneficios ANSES forman parte del programa de ahorro impulsado por Capital Humano y están diseñados para reducir el gasto cotidiano de jubilados y pensionados. Los comercios adheridos aplican automáticamente descuentos que, según el rubro, pueden llegar hasta el 20%, especialmente en farmacias, ópticas y perfumerías.
La red de cobertura se extiende por todo el país e incluye tanto grandes supermercados como negocios barriales, lo que garantiza el acceso a beneficios incluso en localidades pequeñas o zonas alejadas.
Descuentos vigentes para jubilados: supermercados, farmacias y más
El programa ofrece descuentos desde el 10% en compras diarias y hasta el 20% en productos de perfumería y limpieza, dependiendo del establecimiento.
Para obtenerlos, los beneficiarios deben pagar con su tarjeta de débito ANSES, asociada a una jubilación, pensión o asignación.
Beneficios adicionales según el banco donde cobran los jubilados Banco Nación
Quienes cobran sus haberes en el Banco Nación acceden a:
Reintegro adicional del 5%
Tope semanal: $5.000
Tope mensual: $20.000
Se aplica en supermercados como Carrefour, Coto, Josimar, Chango Más, La Anónima, Disco, Jumbo, Vea y Día, abonando con BNA+ MODO con tarjeta de débito o crédito.
Banco Galicia
Los jubilados que perciben su haber en el Banco Galicia pueden obtener:
Hasta 25% de descuento
3 cuotas sin interés
Tope mensual: $20.000 en supermercados
Tope mensual: $12.000 en farmacias y ópticas
Los beneficios aplican pagando con tarjetas del banco.
Cuenta remunerada: cómo ganar rendimientos diarios
El programa también incluye la posibilidad de obtener rendimientos diarios sobre el dinero acreditado:
Banco Nación: hasta un saldo máximo de $500.000.
Banco Galicia (FIMA): sin tope de saldo.
Las tasas nominales anuales (TNA) vigentes pueden consultarse en los canales oficiales de cada entidad.