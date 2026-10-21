Ranking histórico: los tres clubes argentinos que fueron elegidos entre los mejores cinco formadores del mundo

Rosario Central: Ocupó el puesto 14 de la tabla acumulada.

Newell's Old Boys: Se posicionó en la casilla número 20.

San Lorenzo: Figuró en el lugar 26 de la nómina internacional.

Argentinos Juniors: Cerró la representación del país ubicándose en el puesto 30.

El listado completo de los 30 mejores formadores lo completan Benfica (1°), Ajax (5°), Barcelona (6°), Sporting de Lisboa (7°), Defensor Sporting (8°), Real Madrid (9°), Estrella Roja (10°), Nacional de Montevideo (11°), Dinamo Zagreb (12°), Palmeiras (13°), São Paulo (15°), Cerro Porteño (16°), Peñarol (17°), Atlético Nacional (18°), Flamengo (19°), Partizan (21°), Dinamo de Kiev (22°), Manchester City (23°), Paris Saint-Germain (24°), Anderlecht (25°), Genk (27°) y Fluminense (28°).

Qué parámetros utilizó el CIES para determinar el ranking de canteras

Para establecer la nómina final, el Observatorio de Fútbol del CIES confeccionó un índice ponderado a partir de cuatro criterios objetivos: la cantidad de jugadores formados, el nivel de las competencias en las que se desempeñan actualmente, la suma de minutos disputados durante el último año y la edad de los futbolistas.

En cuanto a los requisitos técnicos, la metodología del estudio establece que para considerar a un futbolista como producto de la cantera de un club, este debe haber permanecido al menos tres temporadas en la institución entre los 15 y los 21 años. Asimismo, la evaluación le otorga mayor peso específico a los valores más jóvenes, garantizando que el puntaje no dependa únicamente de la cantidad absoluta de profesionales egresados de las divisiones inferiores.