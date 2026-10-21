En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Ranking
Club
FÚTBOL

Ranking histórico: los tres clubes argentinos que fueron elegidos entre los mejores cinco formadores del mundo

Un prestigioso estudio internacional ubicó a tres instituciones del país en el top 5 de canteras. El informe.

Un prestigioso estudio internacional ubicó a tres instituciones del país en el top 5 de canteras.

Un prestigioso estudio internacional ubicó a tres instituciones del país en el top 5 de canteras.

El trabajo formativo del fútbol argentino volvió a recibir un reconocimiento de prestigio a escala global. De acuerdo con un exhaustivo informe elaborado por el Observatorio de Fútbol del CIES, tres clubes de la Argentina lograron meterse en el top 5 de los mejores formadores de futbolistas del mundo, consolidando la vigencia del talento local en las principales competencias del planeta.

Leé también Racing e Independiente se enfrentan en el clásico de Avellaneda
racing e independiente se enfrentan en el clasico de avellaneda

El estudio, que analizó el desarrollo de profesionales surgidos de divisiones inferiores en 49 ligas de Primera División a nivel internacional, ubicó a River Plate en el segundo puesto global con 97,6 puntos y 94 futbolistas promovidos desde su cantera. En tanto, Boca Juniors completó el podio mundial en el tercer lugar al registrar un índice de 96,7 unidades y 93 jugadores profesionales formados en sus juveniles. El único equipo que logró superar a los dos gigantes del fútbol argentino en la clasificación general fue Benfica de Portugal, entidad que encabezó el ranking con un puntaje de 101,3.

La gran sorpresa del reporte internacional estuvo a cargo de Vélez Sarsfield, que alcanzó una histórica cuarta posición en el listado mundial. Con este rendimiento, el Fortín superó en la medición a potencia europeas de la talla de Ajax, Barcelona y Real Madrid, permitiendo que tres instituciones del país ocupen tres de los cuatro primeros lugares del ranking.

Qué otros equipos argentinos aparecen entre los mejores 30 del mundo

La presencia del fútbol argentino se extendió mucho más allá del top 5 inicial, alcanzando un total de siete representantes nacionales entre las 30 instituciones más destacadas del planeta:

  • Rosario Central: Ocupó el puesto 14 de la tabla acumulada.

  • Newell's Old Boys: Se posicionó en la casilla número 20.

  • San Lorenzo: Figuró en el lugar 26 de la nómina internacional.

  • Argentinos Juniors: Cerró la representación del país ubicándose en el puesto 30.

El listado completo de los 30 mejores formadores lo completan Benfica (1°), Ajax (5°), Barcelona (6°), Sporting de Lisboa (7°), Defensor Sporting (8°), Real Madrid (9°), Estrella Roja (10°), Nacional de Montevideo (11°), Dinamo Zagreb (12°), Palmeiras (13°), São Paulo (15°), Cerro Porteño (16°), Peñarol (17°), Atlético Nacional (18°), Flamengo (19°), Partizan (21°), Dinamo de Kiev (22°), Manchester City (23°), Paris Saint-Germain (24°), Anderlecht (25°), Genk (27°) y Fluminense (28°).

Qué parámetros utilizó el CIES para determinar el ranking de canteras

Para establecer la nómina final, el Observatorio de Fútbol del CIES confeccionó un índice ponderado a partir de cuatro criterios objetivos: la cantidad de jugadores formados, el nivel de las competencias en las que se desempeñan actualmente, la suma de minutos disputados durante el último año y la edad de los futbolistas.

En cuanto a los requisitos técnicos, la metodología del estudio establece que para considerar a un futbolista como producto de la cantera de un club, este debe haber permanecido al menos tres temporadas en la institución entre los 15 y los 21 años. Asimismo, la evaluación le otorga mayor peso específico a los valores más jóvenes, garantizando que el puntaje no dependa únicamente de la cantidad absoluta de profesionales egresados de las divisiones inferiores.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Ranking Club
Notas relacionadas
Romero hizo una "limpieza" en Racing antes del clásico con Independiente
Preocupación por el Dibu Martínez: sufrió un fuerte golpe en la cabeza y salió en camilla
Tras darle el triunfo a Boca, Leonel Flores se disculpó con los hinchas y su novia por el polémico video con una mujer

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar