EN PRIMERA PERSONA

Se conoció el video del hincha de Boca que se burló de River y fue agredido por Maxi Salas

Tras la derrota de River ante Boca, un hincha del Xeneize se metió a la cancha, grabó en tono burlón a los jugadores del Millonario y recibió un golpe de Maxi Salas. El episodio quedó registrado en video y se viralizó en redes sociales.

El Superclásico dejó una fuerte secuela dentro y fuera del campo de juego. Boca se impuso 2-0 ante River en La Bombonera, se clasificó a los playoffs del Clausura y aseguró su lugar en la próxima Copa Libertadores. Sin embargo, tras el pitazo final, una escena inesperada se robó la atención: Maxi Salas, delantero del Millonario, reaccionó violentamente ante un hincha de Boca que lo grababa en tono burlón mientras abandonaba la cancha.

El hecho ocurrió mientras los jugadores de River se dirigían hacia el túnel visitante. En ese momento, un simpatizante del Xeneize ingresó al campo de juego y comenzó a filmarse en modo selfie, con el celular apuntando hacia su rostro y los futbolistas de Núñez detrás. Entre risas, registró la salida del equipo, que venía golpeado por el resultado.

Cómo fue la reacción de Maxi Salas tras la burla del hincha

La mayoría de los jugadores de River eligió no responder ante la provocación, pero Maxi Salas no pudo contener su enojo. Al advertir la escena, corrió hacia el hombre y le lanzó un golpe por detrás, alcanzándolo en el brazo mientras el hincha seguía grabando.

El agredido, sorprendido por el accionar del delantero, salió corriendo en dirección contraria mientras Salas se dio vuelta e ingresó rápidamente al túnel.

Según se supo luego, el simpatizante no tiene ningún vínculo con Boca ni con la organización del evento, sino que logró ingresar al campo de manera irregular. El video, captado desde su propio celular, se viralizó minutos después del partido y generó una ola de comentarios en redes sociales.

¿Hubo sanciones o consecuencias tras el incidente?

Hasta el momento, no hubo sanciones oficiales ni para el jugador ni para el hincha involucrado. Desde River, evitaron pronunciarse públicamente sobre el tema, aunque trascendió que el cuerpo técnico y la dirigencia no tomaron bien la reacción de Salas, entendiendo que el gesto podía agravar el clima tras la derrota.

Por su parte, Boca reforzará los controles de seguridad para evitar que situaciones similares se repitan, especialmente en los sectores lindantes al túnel visitante.

¿Qué necesita River para clasificarse a la Copa Libertadores 2026 tras la derrota ante Boca?

En el plano deportivo, la derrota en el Superclásico complicó las aspiraciones de River. El Millonario, que ahora deberá visitar a Vélez en la última jornada del Clausura, necesita sumar puntos para no ser superado por Deportivo Riestra y Argentinos Juniors en la tabla anual.

Con Boca ya asegurado en el segundo puesto, River solo puede aspirar al tercer lugar, aunque su clasificación también podría depender de otros resultados.

Si Central o el propio Boca se consagran campeones del torneo, liberarán un cupo para la Libertadores, lo que permitiría al equipo de Núñez ingresar directamente a la fase de grupos.

De todos modos, la única vía directa y segura para asegurar su participación sería ganar el Clausura, algo que hoy parece complicado pero matemáticamente posible.

¿Cuándo se define el futuro de River?

El desenlace se conocerá este lunes, cuando se dispute la fecha final de la fase regular del Clausura. Allí, River no solo buscará el pase a los playoffs, sino también mantener vivas sus chances internacionales.

La presión es alta: una derrota ante Vélez podría dejarlo afuera tanto del torneo como de la Copa Libertadores 2026, un golpe duro tras una temporada irregular.

