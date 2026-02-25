Messi confesó cuál es su mayor arrepentimiento y sorprendió al mundo: "Ignorante"
El astro argentino Lionel Messi, que se prepara para disputar su sexto Mundial, sorprendió con una reflexión personal al reconocer uno de los mayores arrepentimientos de su vida.
Messi confesó cual es su mayor arrepentimiento y sorprendió al mundo: "Me siento un ignorante"
A meses de afrontar su sexta Copa del Mundo, Lionel Messi sorprendió con una reflexión íntima sobre una de las decisiones que más lamenta en su carrera. En una charla distendida, el rosarino admitió que no haber aprovechado el tiempo para formarse fue un error que hoy le pesa.
“Me arrepiento de muchísimas cosas, se los digo a mis hijos”, aseguró. Y profundizó: “Tener educación, estar preparado, no haber aprendido inglés de chico. Tuve tiempo y no lo hice. Estuve en situaciones con personalidades increíbles, espectaculares y te sentís un ignorante, decís ‘qué boludo, cómo perdí el tiempo’”.
El capitán argentino explicó que esa experiencia le dejó una enseñanza que intenta transmitir puertas adentro de su casa, con la intención de que sus hijos no repitan lo que considera una oportunidad desaprovechada.
El pedido de casamiento y la anécdota en Barcelona
En otro tramo de la entrevista, Messi recordó el momento en que le pidió matrimonio a Antonela Roccuzzo. La pareja, que formalizó su relación en 2017, ya tenía a sus hijos Thiago y Mateo cuando decidió dar el paso.
“Llevábamos muchos años juntos. Una vez fuimos a comer en Barcelona, pasamos la noche en un hotel y ahí fue donde se lo pedí. Fue romántico, pero también ‘poné la fecha’ porque iba a darse”, contó entre risas, dejando ver la naturalidad con la que atravesaron esa etapa.
El miedo antes de México en Qatar 2022
El astro también volvió sobre uno de los momentos más delicados del Mundial de Qatar 2022: el partido ante México, por la segunda fecha de la fase de grupos, después de la inesperada derrota en el debut frente a Arabia Saudita.
“Si no ganábamos, prácticamente estábamos eliminados. Fuimos a jugar con miedo ese partido porque inconscientemente pensás en todo el proceso del que veníamos. Teníamos el miedo de perder y no pasar”, confesó.
Su gol, que abrió el marcador aquella noche, fue un punto de quiebre. “Fue una liberación de todos lados. Volvimos al principio. Dependíamos de nosotros. La foto era otra”, explicó.
Messi también mencionó otros encuentros cargados de tensión, como el empate ante Países Bajos y la final frente a Francia, pero destacó que el grupo se mantuvo fuerte en los momentos decisivos: “Con México fue el que más sufrimos, fue decisivo para nosotros”.