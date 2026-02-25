Messi confesó cuál es su mayor arrepentimiento y sorprendió al mundo: "Ignorante"

“Llevábamos muchos años juntos. Una vez fuimos a comer en Barcelona, pasamos la noche en un hotel y ahí fue donde se lo pedí. Fue romántico, pero también ‘poné la fecha’ porque iba a darse”, contó entre risas, dejando ver la naturalidad con la que atravesaron esa etapa.

Antonella Rocuzzo, Lionel Messi e hijo.jpg

El miedo antes de México en Qatar 2022

El astro también volvió sobre uno de los momentos más delicados del Mundial de Qatar 2022: el partido ante México, por la segunda fecha de la fase de grupos, después de la inesperada derrota en el debut frente a Arabia Saudita.

“Si no ganábamos, prácticamente estábamos eliminados. Fuimos a jugar con miedo ese partido porque inconscientemente pensás en todo el proceso del que veníamos. Teníamos el miedo de perder y no pasar”, confesó.

Su gol, que abrió el marcador aquella noche, fue un punto de quiebre. “Fue una liberación de todos lados. Volvimos al principio. Dependíamos de nosotros. La foto era otra”, explicó.

Messi también mencionó otros encuentros cargados de tensión, como el empate ante Países Bajos y la final frente a Francia, pero destacó que el grupo se mantuvo fuerte en los momentos decisivos: “Con México fue el que más sufrimos, fue decisivo para nosotros”.