River Plate le ganó 3-0 a Belgrano de Córdoba y alcanzó su cuarto triunfo consecutivo

El equipo no bajó la intensidad y terminó de sentenciar la historia a los 37, nuevamente con Galván, que definió tras una gran asistencia filtrada de Aníbal Moreno.

Además, el partido dejó el debut en Primera del juvenil Lautaro Pereyra, otro dato positivo para el cuerpo técnico.

Cómo quedan en la tabla y lo que viene

Con este resultado, River alcanzó los 23 puntos y se ubicó como escolta en la zona B, además de trepar al segundo lugar de la tabla anual, solo por detrás de Independiente Rivadavia.

Belgrano, en tanto, quedó quinto con 19 unidades y perdió terreno en la pelea por los primeros puestos.

En lo inmediato, el conjunto de Núñez viajará a Bolivia para debutar en la Copa Sudamericana frente a Blooming. Luego visitará a Racing y tendrá por delante el Superclásico ante Boca Juniors el 19 de abril, en una seguidilla clave para sus aspiraciones.