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River Plate le ganó 3-0 a Belgrano de Córdoba y alcanzó su cuarto triunfo consecutivo

El equipo de Eduardo Coudet se impuso 3-0 con un doblete de Tomás Galván y otro tanto de Facundo Colidio. Sumó su cuarta victoria consecutiva y se afianza como protagonista.

iver Plate le ganó 3-0 a Belgrano de Córdoba y alcanzó cuatro triunfos consecutivos

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River Plate mostró contundencia y buen juego para vencer 3-0 a Belgrano de Córdoba en el Monumental, por la fecha 13 del Torneo Apertura. El conjunto dirigido por Eduardo Coudet logró su cuarto triunfo al hilo y escaló al segundo lugar de la zona B y de la tabla anual.

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Dominio y eficacia para abrir el partido

Desde el inicio, el equipo local se adueñó de la pelota y generó las situaciones más claras. Sebastián Driussi fue una de las figuras en ataque, con varias llegadas de peligro, incluido un remate que dio en el palo.

Cuando Belgrano comenzaba a acomodarse, apareció Tomás Galván para romper el cero a los 35 minutos, tras aprovechar un rebote del arquero Thiago Cardozo.

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Colidio rompió la sequía y River lo liquidó

En el complemento, River mantuvo el control del juego. A los 12 minutos, Facundo Colidio conectó de cabeza un centro de Juan Cruz Meza y marcó el 2-0, cortando una racha de 26 partidos sin convertir.

El equipo no bajó la intensidad y terminó de sentenciar la historia a los 37, nuevamente con Galván, que definió tras una gran asistencia filtrada de Aníbal Moreno.

Además, el partido dejó el debut en Primera del juvenil Lautaro Pereyra, otro dato positivo para el cuerpo técnico.

Cómo quedan en la tabla y lo que viene

Con este resultado, River alcanzó los 23 puntos y se ubicó como escolta en la zona B, además de trepar al segundo lugar de la tabla anual, solo por detrás de Independiente Rivadavia.

Belgrano, en tanto, quedó quinto con 19 unidades y perdió terreno en la pelea por los primeros puestos.

En lo inmediato, el conjunto de Núñez viajará a Bolivia para debutar en la Copa Sudamericana frente a Blooming. Luego visitará a Racing y tendrá por delante el Superclásico ante Boca Juniors el 19 de abril, en una seguidilla clave para sus aspiraciones.

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